Iron Maiden lleva al Rock Imperium Festival a un éxito de ventas histórico

El festival de Cartagena, con un cartel liderado por la mítica banda británica, celebra su quinta edición del 3 al 5 de julio y roza el lleno absoluto

Rock Imperium

Ayuntamiento de Cartagena

Rock Imperium

Maite Fernández

Murcia - Publicado el

1 min lectura

La quinta edición del Rock Imperium Festival apunta a ser la más grande de su historia, tras haber vendido ya el 75% de su aforo. Iron Maiden, la legendaria banda de heavy metal, encabeza una edición histórica que tendrá lugar del 3 al 5 de julio de 2026 en el Parque El Batel de Cartagena.

Un cartel de leyenda

Iron Maiden será el gran cabeza de cartel de la jornada del sábado 4 de julio, en una cita que promete marcar un antes y un después en la historia del festival. El regreso de la banda a los escenarios españoles ha provocado una respuesta masiva del público, situando al evento al borde del sold out con meses de antelación.

Junto a ellos, el festival contará con nombres de primer nivel como Sabaton y Within Temptation. La programación se completa con una potente selección de artistas que incluye a Mastodon, Anthrax, Testament, Trivium, el esperado reencuentro de The Gathering, Queensrÿche, H.E.A.T y Lacuna Coil.

Cartagena, capital del metal

Esta combinación de leyendas, regresos esperados y referentes actuales refuerza la identidad del Rock Imperium Festival como una cita imprescindible en el calendario europeo. Durante tres días, Cartagena volverá a vibrar con la asistencia de miles de fans en una celebración que promete quedar grabada en la historia del metal.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

