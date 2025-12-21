Iron Maiden lleva al Rock Imperium Festival a un éxito de ventas histórico
El festival de Cartagena, con un cartel liderado por la mítica banda británica, celebra su quinta edición del 3 al 5 de julio y roza el lleno absoluto
La quinta edición del Rock Imperium Festival apunta a ser la más grande de su historia, tras haber vendido ya el 75% de su aforo. Iron Maiden, la legendaria banda de heavy metal, encabeza una edición histórica que tendrá lugar del 3 al 5 de julio de 2026 en el Parque El Batel de Cartagena.
Un cartel de leyenda
Iron Maiden será el gran cabeza de cartel de la jornada del sábado 4 de julio, en una cita que promete marcar un antes y un después en la historia del festival. El regreso de la banda a los escenarios españoles ha provocado una respuesta masiva del público, situando al evento al borde del sold out con meses de antelación.
Junto a ellos, el festival contará con nombres de primer nivel como Sabaton y Within Temptation. La programación se completa con una potente selección de artistas que incluye a Mastodon, Anthrax, Testament, Trivium, el esperado reencuentro de The Gathering, Queensrÿche, H.E.A.T y Lacuna Coil.
Cartagena, capital del metal
Esta combinación de leyendas, regresos esperados y referentes actuales refuerza la identidad del Rock Imperium Festival como una cita imprescindible en el calendario europeo. Durante tres días, Cartagena volverá a vibrar con la asistencia de miles de fans en una celebración que promete quedar grabada en la historia del metal.
