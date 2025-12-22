Alejandro Requeijo: 'El discurso del miedo a la extrema derecha, al menos en Extremadura no ha cuajado'

La noche electoral en Extremadura ha dejado múltiples lecturas, tanto en clave autonómica como nacional. Según el análisis de Alejandro Requeijo, Guardiola ha ganado las elecciones claramente, pero ha fracasado en su objetivo de aglutinar el voto útil de la derecha. A pesar de la debacle del Partido Socialista, el PP apenas ha cosechado un escaño más, mientras que la extrema derecha ha experimentado un notable aumento, rompiendo el equilibrio de bloques que caracterizaba la política española.

Un mensaje a la Moncloa

Este resultado electoral envía, en opinión del analista, un mensaje claro hacia la Moncloa y hacia Pedro Sánchez. Requeijo sostiene que la estrategia del miedo no ha funcionado en la región, un patrón que considera extrapolable a otros territorios. 'El discurso de el miedo a la extrema derecha, al menos en Extremadura no ha cuajado', afirma, sugiriendo que podría ocurrir lo mismo en lugares como Aragón o Castilla y León en el futuro ciclo electoral.

El discurso de el miedo a la extrema derecha, al menos en Extremadura no ha cuajado" Alejandro Requeijo Colaborador de Herrera en COPE

La izquierda que se distancia de Sánchez

Otro de los puntos de interés ha sido el comportamiento del electorado a la izquierda del PSOE. El análisis destaca que la opción que se ha distanciado de Sánchez y de la Moncloa no solo ha resistido, sino que ha crecido. 'Una izquierda que se distancia de Sánchez y se distancia de Moncloa, no solamente resiste, sino que sube', señala Requeijo. Este hecho ha dejado, según él, 'muchos interrogantes y muchas preguntas' para el Gobierno, el Partido Socialista y también para la plataforma SUMAR.

Una izquierda que se distancia de Sánchez y se distancia de Moncloa, no solamente resiste, sino que sube" Alejandro Requeijo Colaborador de Herrera en COPE

EL PP GANA PERO SIN MAYORÍA ABSOLUTA

El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas en Extremadura con 29 escaños y el 43 % de los votos, bajo el liderazgo de María Guardiola, mejorando en un diputado y cuatro puntos porcentuales respecto a los comicios de mayo de 2023. Sin embargo, el PP se queda a cuatro escaños de la mayoría absoluta y obtiene alrededor de 20.000 votos menos que entonces. El PSOE registra su peor resultado histórico en la comunidad, al perder 10 escaños y quedarse con 18 diputados, en un contexto marcado por la fragmentación del voto.

Por su parte, Vox es uno de los grandes beneficiados de la jornada electoral al pasar de 5 a 11 escaños, con el 16,9 % de los votos, consolidándose como actor clave para la formación de gobierno. También Unidas por Extremadura mejora sus resultados al obtener 7 diputados, tres más que en la anterior legislatura. El reparto de escaños refleja un debilitamiento del bloque socialista y un fortalecimiento de las fuerzas situadas a su derecha y a su izquierda, lo que anticipa un escenario de negociación para la investidura y la gobernabilidad de la comunidad.