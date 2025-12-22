Pilar García de la Granja y el giro político en Extremadura: "Una gran mayoría social está pidiendo un cambio de país"

El resultado electoral en Extremadura refleja un sentimiento que recorre la mayor parte de España. Así de contundente se muestra Pilar García de la Granja con su análisis sobre el resultado de las extremeñas.

Según la comunicadora de COPE existe "una parte conservadora y liberal que no puede más y que sale en masa a votar", mientras que, por otro lado, hay "una parte socialista y de izquierda de toda la vida que se avergüenza del presidente del gobierno y tampoco sale a votar". Este doble comportamiento en las urnas ha sido clave para entender el nuevo mapa político extremeño.

Victoria de Guardiola y auge de Vox

El desenlace en las urnas se ha traducido en una victoria para María Guardiola, que ha obtenido 29 diputados, uno más que hace dos años. Este resultado viene acompañado de una "subida espectacular de VOX" que alcanza los 11 escaños. Aunque los números permitirían a Guardiola gobernar en solitario, el análisis sugiere que "haría mal María Guardiola en no llegar a un acuerdo con ellos".

En el lado opuesto se encuentra la "debacle del Partido Socialista", agravada por la situación de su candidato. Se trata de "un señor imputado, procesado, que va a estar delante de un juez dentro de 5 meses" por un caso de presunta corrupción. El motivo es la concesión supuestamente irregular de "un puesto público para el hermano del presidente del gobierno".

Lectura en clave nacional

Los resultados de Extremadura trascienden la política regional y ofrecen una clara lectura nacional: "algo está cambiando". El hecho de que "la mitad de los votantes socialistas se quedan en casa por vergüenza, porque no quieren votar al partido socialista de Sánchez", es un indicador significativo de este nuevo ciclo.

Cuando la mitad de los votantes socialistas se quedan en casa por vergüenza" Pilar García de la Granja Presentadora de Mediodía COPE

Mientras una parte del electorado de izquierdas muestra su descontento con la abstención, el resto de la sociedad "sale en masa pidiendo un cambio". Esta movilización es la que impulsa la idea de que "al final una gran mayoría social lo que te está pidiendo es un cambio de país, de políticas, y darle un giro a lo que estamos viviendo en España".

Una gran mayoría social lo que te está pidiendo es un cambio de país" Pilar García de la Granja Presentadora de Mediodía COPE

EL PP GANA PERO SIN MAYORÍA

El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas en Extremadura con 29 escaños y el 43 % de los votos, bajo el liderazgo de María Guardiola, mejorando en un diputado y cuatro puntos porcentuales respecto a los comicios de mayo de 2023. Sin embargo, el PP se queda a cuatro escaños de la mayoría absoluta y obtiene alrededor de 20.000 votos menos que entonces. El PSOE registra su peor resultado histórico en la comunidad, al perder 10 escaños y quedarse con 18 diputados, en un contexto marcado por la fragmentación del voto.

Por su parte, Vox es uno de los grandes beneficiados de la jornada electoral al pasar de 5 a 11 escaños, con el 16,9 % de los votos, consolidándose como actor clave para la formación de gobierno. También Unidas por Extremadura mejora sus resultados al obtener 7 diputados, tres más que en la anterior legislatura. El reparto de escaños refleja un debilitamiento del bloque socialista y un fortalecimiento de las fuerzas situadas a su derecha y a su izquierda, lo que anticipa un escenario de negociación para la investidura y la gobernabilidad de la comunidad.