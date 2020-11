Guasch: “¿Un tipo que vive en Castelldefels se va a ir a Manchester? ¿Tiene acciones en negocios de paraguas?”

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, habla sobre la posibilidad de la marcha de Leo Messi al Manchester City, tras la renovación este jueves de Pep Guardiola con el equipo inglés:

"Hola, sigo con mis lecturitas. Hoy, El Cossío, la gran enciclopedia taurina. Una crónica interesante, ¿verdad? De la revista ‘La Lidia’ el 17 de septiembre de 1888, Toros en Barcelona. Estoy hablando en español, de toros y de Barcelona, ¿puedo ser detenido antes de que acabe el día? Espero que no. Pero mientras tanto, a lo nuestro. Además de los infectados, el último el madridista Jovic, la movida del momento es la renovación de Guardiola por el City y si eso acerca a Messi a Inglaterra. Más allá de lo futbolístico, sería muy interesante ver a Leo rodeado de esos tipos que saltan, chocan, corren como posesos, hay una serie de intangibles que yo creo que no se están teniendo en cuenta y uno de ellos el tiempo. ¿Ustedes saben el tiempo que hace en Manchester? Lo tengo aquí. Mañana como hoy, está previsto un 80% de lluvia, el domingo mejora, solo el 70%. El lunes, otro 70%, el martes tampoco habrá sol, pero no lloverá, pero sí el miércoles, 80% de posibilidades tienen. ¿Un tipo que vive en Castelldefels, se va a ir a Manchester? ¿Tiene allí acciones en un negocio de paraguas? Desde luego ya sabemos que hay amores que matan y algunos mojan. Seguiremos informando, pero desde luego, como ese chico se vaya, es que los líos del Barça le han afectado demasiado. Espero que no. Sigo con El Cossío. Muy buenas tarde, va por ustedes".

El entrenador Pep Guardiola seguirá en el banquillo del Manchester City hasta junio de 2023 después de ampliar su vigente contrato para dos temporadas más, en un proyecto que se iría a los siete años y que deja "muy emocionado" al de Santpedor, que afronta el desafío de "seguir mejorando" al equipo 'citizen'.

"El Manchester City se complace en anunciar que Pep Guardiola ha firmado un nuevo contrato de dos años con el club. El contrato, que ahora se extiende hasta el verano de 2023, ve el compromiso de Guardiola con el City extendido a siete años desde su llegada en 2016", desveló el club de Mánchester.

Desde la llegada de Guardiola al City en 2016, el club considera que el catalán ha tenido un "efecto transformador" en el estilo de juego y destaca que haya guiado al equipo a ocho títulos y a batir varios récords.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha repetido, esta vez tras anunciarse su renovación hasta 2023, que su deseo es que Leo Messi termine su carrera en el FC Barcelona, aunque el argentino pueda quedar libre en verano y quisiera, ya en el anterior mercado, salir del club blaugrana.

"Mi deseo es que Messi termine su carrera allí. Me gustaría verle retirarse en el Barça. Es mi opinión como aficionado del Barça. En nuestra cabeza solo tenemos objetivos increíbles, cosas que nos gustaría lograr", expresó en rueda de prensa.

Un deseo que Guardiola ya había expresado anteriormente pero que, en la situación actual de Messi, que a partir de enero podría negociar contrato con otro equipo y salir libre a final de campaña, cobra de nuevo importancia.

"Este año finaliza su contrato y no sé lo que va a pasar por su mente. Ahora mismo es jugador del Barça, y el mercado de fichajes será en junio y julio. Messi es un jugador del Barcelona", recalcó.

Guardiola y Messi, durante la etapa en el Barcelona Cordon Press