Messi: "Estoy un poco cansado de ser el problema de todo en el club"

Leo Messi se despachó con una sorprendentes declaraciones este miércoles a su llegada a Barcelona una vez terminados sus compromisos internacionales con la selección argentina. En el aeropuerto de El Prat, Messi era esperado por los periodistas que le cuestionaron acerca de las palabras de un tío de Griezmann Emmanuel Lopes.

Este aseguraba en un documental de M6 que "estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí... Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil. Hay cosas que todavía no se pueden contar. Pero no se trabaja lo suficiente. En general en el Barcelona no se trabaja. Los entrenamientos están hechos para que gusten a ciertas personas. Es evidente que no se trabaja”.

En ese mismo documental el exagente de Griezmann Eric Olhats acusaba al capitán azulgrana de controlarlo todo en el club. "Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos. La actitud de Messi ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él".

Messi contestó a los periodistas asegurando que estaba "un poco cansado de ser el problema de todo en el club" y mostró su enfado por encontrarse, además, "con uno de Hacienda después de quince horas, haciéndome una investi... una locura".