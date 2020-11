Guardiola: "Quiero que Messi acabe su carrera en el Barça; me encantaría, lo desearía"

Pep Guardiola no ha podido ser más claro: "Lo que quiero es que Messi termine en el Barça su carrera. Me encantaría, lo desearía. Es lo que he dicho no sé cuántas veces, tal vez miles".

Guardiola ha comparecido este viernes en rueda de prensa, tan sólo un día después de conocerse su renovación como entrenador del Manchester City hasta 2023, y ante las especulaciones con el futuro de Leo Messi: "Leo Messi es jugador del Barcelona".

El técnico de Santpedor guarda respeto absoluto hacia el club azulgrana: "Mi opinión es que tengo un gran agradecimiento con lo que el Barça ha hecho por mí. Tanto en La Masía, como futbolista y después como entrenador, el Barça me dio absolutamente todo".

Y por ello, respeta el contrato que tiene Messi con el equipo azulgrana, aunque sabe que la relación puede finalizarse: "Este año finaliza su contrato y no sé lo que va a pasar por su mente. Ahora mismo es jugador del Barça, y el mercado de fichajes será en junio y julio. Tenemos partidos y metas increíbles, y cosas que nos gustaría lograr. Eso es lo único que tenemos en mente. Del resto no puedo decir nada".

Y con respecto a su reciente firma de la prolongación de su contrato, comentó que "en el caso de que hubiera sentido que la decisión hubiera sido otra, me habría tomado un descanso. Ya dije cuando firmé el contrato que todavía tenemos muchas cosas por hacer".