La nueva unión que promete impulsar un modelo de clubes de pádel en Estados Unidos

El pádel sigue creciendo con fuerza en Estados Unidos y cada vez más clubes, inversores y operadores comienzan a mirar hacia este deporte como una oportunidad estratégica dentro del sector deportivo. En este contexto, dos compañías vinculadas al desarrollo del pádel han decidido unir fuerzas para anticiparse a una etapa clave del mercado: la consolidación del deporte en territorio estadounidense.

Padel Tech y Padmi han anunciado una alianza estratégica con el objetivo de integrar tecnología avanzada de análisis de rendimiento en las pistas que la empresa constructora distribuye en Estados Unidos. El acuerdo ha buscado sentar las bases de una nueva generación de clubes donde la infraestructura deportiva y la tecnología conviven desde el primer momento.

Padel Tech ha contado con una trayectoria internacional consolidada en la fabricación de pistas de pádel de alta gama y ha participado en distintos proyectos en el mercado estadounidense. En un país donde el pádel aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo, este tipo de propuestas han adquirido un valor estratégico para clubes que quieren diferenciarse desde su apertura.

El sistema desarrollado por Padmi ha permitido que los jugadores puedan acceder a estadísticas detalladas de sus partidos, vídeos de los puntos más destacados y recomendaciones de mejora apenas unos segundos después de finalizar el encuentro. A través del uso de inteligencia artificial, la plataforma ha ofrecido análisis de rendimiento que hasta hace poco estaban reservados al deporte profesional.

La colaboración entre ambas compañías ha respondido a una evolución clara del sector. Los clubes de pádel ya no compiten únicamente por disponer de pistas modernas, sino por ofrecer experiencias innovadoras que mejoren la relación del jugador con el deporte. En Estados Unidos, donde el crecimiento del pádel aún se encuentra en una fase temprana, iniciativas como esta han buscado posicionar a los clubes con una propuesta tecnológica y deportiva preparada para el futuro.