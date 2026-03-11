Londres se prepara para recibir por primera vez al circuito Premier Padel

El pádel ha dado un paso más en su expansión internacional y el Reino Unido ha empezado a vivirlo de primera mano. Londres ha calentado motores para la llegada del circuito profesional con un evento especial que ha reunido a algunos jugadores del circuito Premier Padel y a conocidos rostros del entretenimiento y el deporte británico.

En una pista situada en el norte de la capital inglesa, las jugadoras Ariana Sánchez y Alejandra Salazar, junto al brasileño Lucas Campagnolo, se han enfrentado en una exhibición a varias celebrities. Entre ellos han destacado el ganador del programa televisivo The Traitors, Harry Clark; el rostro televisivo de Love Island, Luca Bish; y el exfutbolista internacional inglés Darren Bent.

La iniciativa ha servido para anunciar oficialmente la llegada del circuito Premier Padel a la capital británica. El torneo Premier Padel P1 de Londres se disputará del 3 al 9 de agosto de 2026, dentro del calendario del Qatar Airways Premier Padel Tour, y supondrá el debut del campeonato en el Reino Unido.

Ariana Sánchez en una cabina londinense

La cita ha formado parte de una colaboración plurianual entre Premier Padel y la empresa internacional de eventos Sela, que ha apostado por llevar grandes competiciones deportivas a nuevos mercados. La organización ha destacado que el torneo permitirá a los aficionados británicos ver por primera vez en directo a los mejores jugadores y jugadoras del mundo.

La expansión internacional ha sido uno de los pilares del proyecto de Premier Padel desde su lanzamiento, y el desembarco en Londres ha reforzado esa estrategia global. El circuito ha seguido creciendo en nuevas sedes y ha buscado consolidar el pádel como uno de los deportes emergentes con mayor proyección.