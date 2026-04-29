Alexia, inquilina, pidió la prórroga del alquiler: "Les mandé un burofax y no tengo ninguna confirmación de si me puedo quedar dos años más en mi piso"

El Gobierno intenta minimizar la derrota parlamentaria sufrida este miércoles en el Congreso, donde no consiguió los apoyos para convalidar el decreto del alquiler. Esta situación, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por Ángel Expósito y la experta económica Pilar García de la Granja, ha generado un caos jurídico que afecta a miles de inquilinos. Muchos de ellos, como Alexia, se encuentran ahora en un limbo legal tras haber solicitado una prórroga de su contrato que ahora está en el aire.

Les mandé un burofax y no tengo ninguna confirmación aún a día de hoy de si yo me puedo quedar 2 años más o no"

EFE La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asiste al pleno del Congreso que debate y vota el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler

Incertidumbre para miles de inquilinos

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que no estuvo presente en la votación, ha intentado lanzar un "mensaje de tranquilidad", asegurando que los solicitantes están protegidos. "Todos aquellos que le hayan solicitado en estos momentos han quedado cubiertos por la vigencia del real decreto ley", ha afirmado. Sin embargo, la propia ministra admite que si el caso llega a los tribunales, tendrían que "pleitear", aunque confía en que los jueces fallen a favor del derecho a la vivienda.

El problema es que no hay consenso entre los juristas. La abogada Gabriela Hidalgo defiende que las prórrogas solicitadas correctamente deberían mantenerse. "Si se ha mandado correctamente un burofax con su acuse de recibo, con todo lo que preveía el decreto y cumplen con los requisitos del mismo, sí que se debería de prorrogar", sostiene. No obstante, otros expertos advierten de que, al decaer el decreto, esas prórrogas también quedan anuladas, una situación que afecta a los propietarios que se preguntan qué hacer si un inquilino solicita una prórroga que no interesa.

La derogación ha dejado en el aire el futuro de numerosos contratos de alquiler que expiren entre 2026 y 2027. Aunque no hay una cifra oficial de afectados, el Ministerio de Consumo había calculado que la norma podría haber beneficiado a cerca de un millón de contratos que deben renovarse entre este año y el siguiente.

El análisis de los expertos

En el espacio 'Clases de Economía' de 'La Linterna', la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha calificado la situación de "chapuza espectacular". Según la experta, "el gobierno lo sabía desde el primer día", ya que un decreto de este tipo requiere ser convalidado por el Congreso de los Diputados. García de la Granja ha recordado que los inquilinos están preocupados por mantener los precios actuales, pero también ha puesto el foco en la otra cara de la moneda.

El gobierno no puede hacer política para comprar votos a costa de la propiedad privada de la gente"

EFE/Fernando Díaz El alquiler de vivienda en España alcanzó precios récord en 2025.

La economista ha señalado la situación de los propietarios, explicando que "sus caseros llevan 6 años, 6 años con los precios, prácticamente congelados, con una subida del 2% en el mejor de los casos y con subidas de todos los suministros que ellos están asumiendo". Esta derogación de la prórroga de los alquileres ha sido posible por los votos de PP, Vox y Junts.

Finalmente, García de la Granja ha sido tajante con la estrategia del Ejecutivo. "¿Qué es esto de que alguien que tiene 2 viviendas y alquila una para que usted consiga un voto tenga que perder dinero?", se ha preguntado, instando al Gobierno a tomar medidas reales como "liberalizar suelo y a construir viviendas como un loco" en lugar de "cargarse el mercado de viviendas" a costa de la propiedad privada.