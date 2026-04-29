Petón sentencia en Tiempo de Juego a Danny Makkelie, el árbitro del Atlético-Arsenal por sus decisiones en los penaltis: "No tiene coraje"

La tensión se ha apoderado del Metropolitano durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. Con el marcador en empate a uno, un momento clave de la eliminatoria ha llegado cuando el árbitro, el neerlandés Danny Makkelie, ha sido llamado por el VAR para revisar un posible penalti por pisotón en el área a favor del equipo inglés.

Durante la retransmisión en 'Tiempo de Juego' de la COPE, el colaborador Antonio Martín Otín 'Petón' ha sido tajante sobre el desenlace. Justo cuando el colegiado se dirigía al monitor, Petón sentenció: "Lo quita, fijo, porque este árbitro no tiene coraje". Añadió que, en su opinión, el árbitro "se jiña y quita el penalti".

Máxima tensión en el Metropolitano

Mientras el árbitro revisaba la jugada en la pantalla, el estadio se ha puesto en pie y el Cholo Simeone se ha acercado a la zona. Los jugadores del Arsenal reclamaban que la acción era un penalti clarísimo, mientras que los del Atlético de Madrid lo negaban. La incertidumbre creció al necesitar el colegiado más de una repetición para tomar una decisión en lo que suponía la tercera revisión de penalti del encuentro.

Finalmente, el árbitro ha decretado que no hay penalti, desatando la euforia en las gradas del Metropolitano. La decisión ha evitado una situación crítica para el Atlético de Madrid en un momento decisivo del partido y de la eliminatoria.

Un VAR controvertido

Tras la resolución, Paco González y el resto de comentaristas analizaron la jugada. Aunque consideraban que "de los 3 penaltis es el menos penalti de los 3", mostraron su extrañeza por la llamada del videoarbitraje. Según expresaron, "es raro que te avisen del VAR, porque no es un error claro, obvio, manifiesto", cuestionando el protocolo de intervención.

El debate también se ha centrado en la tarjeta amarilla mostrada a Hancko en la misma acción. Se ha llegado a comentar la conversación que podría tener el jugador con el árbitro: "Si tú no te hubieras equivocado, Hanko no tendría amarilla", sugiriendo que la amonestación fue una consecuencia directa de una apreciación inicial incorrecta del colegiado.