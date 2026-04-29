Arteta, sobre la polémica arbitral del Atlético-Arsenal: "Hay una decisión que cambia la eliminatoria, no entiendo que quite el penalti a Eze después de verlo trece veces"

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha mostrado su profundo malestar con la actuación arbitral tras el empate a uno de su equipo ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Champions League. En declaraciones a Movistar+, el técnico vasco analizó un encuentro marcado por la tensión y las decisiones controvertidas que dejan la eliminatoria abierta para la vuelta en Londres.

Arteta reconoció la dificultad de jugar en el Metropolitano, un estadio donde “aquí han sufrido los mejores equipos del mundo y muchos han salido goleados”. A pesar de que su equipo tuvo “momentos buenos”, también admitió que en otros les “ha tocado sufrir” ante la intensidad del conjunto rojiblanco.

Duras críticas al arbitraje y al VAR

El foco de la frustración de Arteta se centró en una jugada clave: un posible penalti a favor del Arsenal que el árbitro, el neerlandés Danny Makkelie, revisó en el monitor del VAR para finalmente anular su decisión inicial. “Es un penalti claro que cambia la eliminatoria”, afirmó rotundamente el entrenador.

Arteta también comparó el criterio arbitral entre competiciones, señalando que “en la Premier League no es penalti, ninguno de los dos probablemente, en la Champions son consistentes y es penalti”. Sus palabras reflejan una clara incomprensión ante las decisiones tomadas durante el encuentro.

Una noche marcada por la polémica

La noche estuvo cargada de polémica arbitral desde el primer tiempo. El gol del Arsenal, que supuso el 0-1, llegó desde el punto de penalti tras una acción de Hancko sobre Gyökeres. El especialista arbitral Pedro Martín la calificó en ‘Tiempo de Juego’ como una jugada donde “penaltazo no es, pero si te lo pitan te lo tienes que comer”.

La otra gran controversia fue el penalti anulado en la segunda mitad. Durante la retransmisión en Tiempo de Juego, el colaborador 'Petón' anticipó la decisión del colegiado antes de que se produjera. “Lo quita, fijo, porque este árbitro no tiene coraje”, sentenció, añadiendo que, en su opinión, el árbitro “se jiña y quita el penalti”.

Finalmente, Makkelie decretó que no había penalti, desatando la euforia en las gradas del Metropolitano y la incredulidad en el banquillo inglés. La eliminatoria se decidirá el próximo martes en Londres, con todo por jugar y un ambiente caldeado por las decisiones arbitrales.