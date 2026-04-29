El orgullo de Gonzalo Miró por el partido que ha hecho el Atlético de Madrid ante el Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions: "Jugando así..."

Gonzalo Miró ha valorado muy positivamente el partido del Atlético de Madrid ante el Arsenal en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. A pesar del empate a 1, el colaborador de Tiempo de Juego ha destacado que le gustó mucho "la actitud y la intención de juego del Atlético de Madrid, sobre todo en el segundo tiempo".

Para Miró, cuando el equipo rojiblanco "juega así, y es superior a su rival y genera ocasiones, las tiene, aunque luego no sea tan contundente... es que no le puedo poner un pero". Considera que, salvo dos ocasiones en el primer tiempo, el resto de oportunidades del Arsenal "han sido errores del Atlético de Madrid, muy puntuales".

El analista ha explicado que al descanso pedía que el equipo fuera "más ambicioso y ser más atrevido", algo que considera que se cumplió en el segundo tiempo. Por este motivo, a pesar de no haber conseguido la victoria, ha afirmado: "Yo cuando el Atlético de Madrid juega así, es que solo puedo estar orgulloso y contento".

EFE Los jugadores del Atlético agradecen el apoyo a la afición

El 'pero' a Simeone

El único 'pero' que le pone al partido es la gestión desde el banquillo. "El esfuerzo físico sí creo que Simeone me parece que ha estado lento en los cambios", ha señalado. En su opinión, "los últimos 10, 15 minutos, el partido pedía piernas frescas".

Miró no entiende por qué no se utilizaron más sustituciones para aportar esa superioridad física: "Yo no entiendo que no haya sacado jugadores del banquillo, aunque no fueran los mejores". Ahora, toda la atención se centra en la vuelta en Londres el próximo martes, con la eliminatoria completamente abierta.