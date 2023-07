Hannah Dingley se convierte en la primera mujer entrenadora de la historia del fútbol inglés

El Forest Green Rovers, club de la League Two (Cuarta división inglesa) fichó a Hannah Dingleycomo técnica interina, convirtiéndola en la primera mujer entrenadora de un club profesional del fútbol inglés.

El club inglés, que despidió a Duncan Ferguson, conocido por sus etapas en el Everton, tras apenas seis meses en el cargo, puso a Dingley en este puesto, tras ser la jefa de la cantera del club.

El Forest Green Rovers, en el que tiene participaciones el futbolista Héctor Bellerín, es conocido por ser el único club vegano de Inglaterra, por su compromiso con el medioambiente.

We can confirm that Hannah Dingley has been named our Caretaker Head Coach.



Dingley will take charge of the team for tomorrow night’s friendly at Melksham Town.#WeAreFGR??