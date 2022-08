Froome, Nibali y Miguel Ángel López se apuntan a La Vuelta

El británico Chris Froome (Israel Premier Tech), cuatro veces ganador del Tour y dos de La Vuelta, tomará la salida por octava vez en la ronda española este viernes en Utrecht, mientras que en el Astana lo harán el italiano Vincenzo Nibali, vencedor de la Vuelta 2010 y el colombiano Miguel Ángel López.

Por primera vez desde 2018, Chris Froome, de 37 años, hará dos grandes vueltas en una misma temporada, aunque los galones del equipo los llevará el canadiense Michael Woods. Patrick Bevin, Alessandro De Marchi, Itamar Einhorn, Omer Goldstein, Carl Fredrik Hagen y Daryl Impey completarán el equipo de Israel en La Vuelta.

