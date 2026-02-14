Carmen Lomana: "Estoy contenta porque he hecho algo que jamás pensé que lograría"

La colaboradora y socialité Carmen Lomana ha repasado, como cada semana, la actualidad social y ha ofrecido sus consejos sobre moda y estilo de vida en su sección en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting. Durante su intervención, Lomana ha abordado desde la celebración de San Valentín hasta las últimas noticias del mundo del corazón, sin dejar de lado su particular visión sobre el protocolo y las relaciones personales.

San Valentín y una cita a solas

Preguntada por una oyente sobre el Día de los Enamorados, Carmen Lomana ha confesado ser una persona "superromántica". Aunque cree que el amor debe cuidarse a diario, valora positivamente la existencia de una fecha especial. "Me gusta que haya un día donde poder celebrarlo y que te despiertes por la mañana y te digan, ah, feliz día de San Valentín"

En el plano personal, la socialité ha compartido una experiencia inédita para ella: ir sola al cine por primera vez. La película elegida fue Cumbres Borrascosas, una decisión motivada por el interés en comentarla. "La primera vez en mi vida que me he ido sola al cine, pero me parecía algo inconcebible", ha explicado, añadiendo que se siente "contenta, porque he superado algo que pensaba que nunca lo iba a superar en mi vida".

Alamy Stock Photo Escena de Cumbres Borrascosas

Sobre la película, ha señalado que le ha "gustado mucho", describiéndola como "maravillosa, gótica, romántica", aunque ha criticado la decoración de la segunda parte, que en su opinión parecía "un pastelón de Disney". Para entender la cinta, considera que "has tenido que sentir y saber lo que es la pasión en el amor".

El consultorio de estilo y relaciones

Una oyente ha expuesto su enfado porque su pareja mira a otras mujeres de forma descarada, lo que considera una "falta de respeto". Lomana ha sido tajante en su consejo: "Se lo tienes que decir directamente, es decir, tú eres un mirón". Como solución definitiva y algo irónica, ha propuesto una táctica infalible: "Hacer lo mismo. Oh, mira qué tío más bueno. Eso es mano de santo".

En cuanto a las bodas, ante la duda de si el padre de la novia puede llevar un traje del mismo color que el novio (azul marino), la experta ha aconsejado evitarlo si es posible. Recomienda optar por un traje oscuro, como un "gris oscuro", pero nunca negro ni marrón, color que ha calificado de "catetísimo".

Finalmente, ha abordado el dilema sobre el calzado en casa. Lomana ha abogado por la comodidad sin perder el estilo, sugiriendo "una bailarina blandita" o zapatos planos de terciopelo. Ha desaconsejado recibir visitas en pantuflas y ha afirmado que una persona "debe de estar preparada para abrir la puerta y no salir corriendo", siempre "presentable".

Repaso a la actualidad del corazón

La sección también ha incluido un repaso por las últimas noticias de la crónica social. Se ha comentado el susto de Sharon Stone, que sufrió un ataque de pánico en la alfombra roja del Baile de la Ópera de Viena, y la caída de Emilio Gutiérrez Caba a las puertas del Teatro Bellas Artes de Madrid, que obligó a suspender la función.

También se ha hablado de la "nueva ilusión" de Pepe Navarro, que desde hace más de un año mantiene una discreta relación con la modelo e influencer Verónica Schmitt. Además, se ha revelado que, según documentos desclasificados del FBI, Donald Trump y Melania no se conocieron en una fiesta, como decía la versión oficial, sino que fueron presentados por un asistente de Jeffrey Epstein.

Por último, Carmen Lomana ha opinado sobre la incipiente relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro. Aunque les desea lo mejor, se ha mostrado escéptica sobre su futuro: "Él es complicadísimo. Dios quiera que esto vaya bien, pero me da la sensación de que no van a durar mucho".