"Se están abriendo dos líneas de sucesión en el Real Madrid que están discutiendo si se puede o no hacer lo que Florentino quería"

El reciente comunicado conjunto entre el Real Madrid, la UEFA y la ECA marca un punto de inflexión en el fútbol europeo, un acuerdo para 'trabajar juntos por el bien del fútbol' que entierra definitivamente el proyecto de la Superliga. Sin embargo, detrás de este pacto de paz se esconden debates más profundos sobre el futuro del club blanco. Según el análisis de Alfredo Relaño en 'El Partidazo de COPE', el club encara un 'fin de régimen' donde ya se perfilan 'dos líneas de sucesión' que debaten sobre el modelo de entidad, poniendo sobre la mesa la posibilidad de abrir el capital a inversores externos, una idea que choca con la estructura actual del club. Se cierra así un capítulo que fue calificado como el sueño de los grandes que nunca llegó a ver la luz.

La crónica de un fracaso

Para Alfredo Relaño, la Superliga fue desde su origen una 'idea aberrante' que partía de una liga cerrada y elitista, ignorando el mérito deportivo y amenazando la integridad de las ligas nacionales. El proyecto se desmoronó en apenas 48 horas tras la retirada de los clubes ingleses, provocada por una masiva reacción popular y la intervención del gobierno británico. Este fue, según varios analistas, 'el primer gran tropiezo' para una iniciativa que, desde entonces, solo acumuló reveses y dejó a su principal impulsor, Florentino Pérez, cada vez más aislado en su particular batalla.

Alamy Stock Photo Florentino Pérez

La ambición de Florentino Pérez, según se comentó en el programa, era pasar a la historia como el presidente que, al igual que Santiago Bernabéu con la Copa de Europa, creara una competición revolucionaria. Sin embargo, este 'órdago', como fue calificado, ha terminado con un resultado muy distinto al esperado. Para el periodista Isaac Fouto, el desenlace es claro: "Esto es una derrota absoluta de Florentino Pérez por la Superliga". Una visión que refleja la sensación de que, a pesar de los comunicados corteses, Florentino Pérez ha perdido definitivamente la batalla, aunque en este tipo de pactos, como apuntaba Fouto, "aquí nadie, nunca pierde nadie".

Esto es una derrota absoluta de Florentino Pérez por la Superliga"

Un acuerdo para salvar la cara

El movimiento de la UEFA de tender la mano al Real Madrid ha sido interpretado como un gesto de gran inteligencia estratégica. En lugar de permitir que el club más laureado de la historia se quedara 'pudriendo en una esquina', ha optado por reintegrarlo al sistema, ganando así un poderoso aliado. Desde el club blanco no quedaban más opciones que aceptar la oferta para caminar de nuevo 'de la mano todos juntos'. El acuerdo llega justo cuando Florentino Pérez 'estaba solo y perdido', como recordó Relaño, revirtiendo sus promesas a los compromisarios de 'doblegar a la UEFA'.

Alamy Stock Photo Florentino Pérez

A pesar del tono cordial del comunicado, el escepticismo sobre los beneficios reales para el Real Madrid es notable. La idea de un 'fútbol gratis' o cambios drásticos en el formato de competición choca con la realidad de los derechos de televisión, ya vendidos hasta 2031. La curiosidad se centra ahora en conocer la letra pequeña de este acuerdo y si, como se ha deslizado, incluye alguna victoria en la regulación del 'fair play financiero' para equiparar las condiciones con los clubes-estado, una de las grandes batallas del presidente madridista.

Las dos líneas de sucesión

Más allá del fin de la Superliga, la revelación más significativa de Alfredo Relaño apunta al corazón del futuro institucional del Real Madrid. El periodista ha asegurado que el club se encuentra en un momento de transición clave. "El Madrid está encarando un fin de régimen y sé que dentro hay dos líneas", afirmó, explicando que estas facciones internas ya discuten sobre el próximo modelo de club. La principal discrepancia, según Relaño, gira en torno a la propuesta que atribuía a Florentino Pérez de 'quitarles el 49 por 100 del club a los socios' para dar entrada a capital externo, una decisión que cambiaría para siempre la naturaleza de la entidad.