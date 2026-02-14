Daniel Paredes, asesor de 'La Fiera', se sincera: "Sabemos que cada año alguien del grupo desaparecerá"

Hay seres humanos que sienten una llamada especial por volar, los llamados hombres pájaro. Sobre esta vocación extrema trata la película La Fiera, un proyecto que ha contado con el asesoramiento de Daniel Paredes, director de la academia Sky Dive Madrid. En una entrevista en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting, Paredes ha desvelado las claves de una pasión que convive con el riesgo.

Para Daniel Paredes, el impulso de lanzarse al vacío fue "algo natural". Según explica, su familia ya practicaba el paracaidismo, con un abuelo que fundó hace años un centro de paracaidismo en Sanchidrián (Ávila), un lugar muy especial para él. "Tuve un impulso desde el momento en el que nací", ha confesado.

El primer salto, un recuerdo imborrable

Fue precisamente en Sanchidrián donde protagonizó, junto a su padre, el primer salto tándem que se hizo en España y en Europa. Paredes tenía solo 8 años, pero la memoria de aquel día sigue intacta. "Lo recuerdo como si hubiese sucedido el día de ayer", asegura. La intensidad de la vivencia fue tal que recuerda el olor, el desayuno y cada detalle del momento.

Al preguntarle por la emoción dominante en un salto, Paredes destaca que son "las sensaciones". Describe la experiencia como algo que "hasta que no lo vives, no sabes lo que es. Es algo totalmente diferente y distinto a lo que hayamos podido experimentar". Una emoción tan bonita que, en sus palabras, "te hace querer seguir".

La Fiera y la delgada línea del riesgo

La película La Fiera narra una historia real marcada por la fatalidad. De un grupo de cinco amigos pioneros en el salto base con traje de alas, solo uno, Armando del Rey, sigue con vida. Manuel Chana, Carlos Sared, Darío Barrio y Álvaro Bultó fallecieron practicando el deporte que amaban, una tasa de mortalidad que Paredes califica de "especial fatalidad", aunque insiste en que no es lo habitual.

Paredes, que ha participado en la producción de la cinta, respeta esta práctica extrema, aunque él mismo se puso "unos límites" para no "llevar más allá a la fiera". Admite que, aunque está "muchísimo más controlado de lo que parece", el peligro es real. "Lo que ocurre es que aquí el error, pues, tiene un resultado fatal", sentencia.

Vivir de una manera diferente

Esta convivencia con el riesgo les ha llevado a desarrollar una forma distinta de afrontar la pérdida. "Sabemos que que en ese año alguien desaparecerá. Es algo que que tenemos asumido", ha explicado Paredes en COPE. Aclara que no son "insensibles", pero que quizás relativizan la vida y viven el duelo "de una manera diferente" a como lo hace el resto de la sociedad.

Pese a todo, no cree que la muerte "le compense a nadie", y está convencido de que a sus amigos les habría gustado seguir viviendo. Sin embargo, recalca que fueron "personas satisfechas, plenas, que han vivido la vida de una manera intensa y bonita". Una intensidad que, para Paredes, multiplica el valor de una vida: "A lo mejor tenemos, mi vida vale por por tres las experiencias que he tenido".