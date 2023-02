El doctor Gaona explica la clave para controlarse bajo mucho estrés: "Es más importante de lo que crees"

¿Cuántas veces has escuchado la palabra resiliencia en los últimos tiempos? No es una moda, sino "un instrumento natural para combatir" situaciones de estrés. Así lo apunta el doctor José Miguel Gaona en el nuevo podcast original de COPE 'La celda del silencio', en un quinto episodio en el que da sus píldoras de salud mental sobre cómo sobrevivir en épocas de dificultades y en las que la vida te da la espalda. Escucha a continuación esta nueva entrega del podcast:

Episodio 5 - Resiliencia. Crecer desde la adversidad

"Todos la utilizamos, pero da la impresión de que no sabemos exactamente a qué nos referimos. Podríamos decir sobre este concepto que se refiere al proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo, o bien financieras", sentencia en sus primeras frases el doctor Gaona en esta nueva entrega del podcast de COPE.

Para llevarlo a un plano más cotidiano, el doctor lo representa como que "la resiliencia es similar a cuando un material se dobla sin romperse e incluso llega a recuperar la forma original". Un ejemplo sería "cuando los juncos se doblan bajo la fuerza del viento". "El conocido karateca y actor Bruce Lee, a pesar de no ser psicólogo ni psiquiatra, lo traducía perfectamente en aquella sabia frase: Be water my friend", expone como otro de los ejemplos con los que representar el concepto de la resiliencia.

Audio COPE





"En la práctica, con la resiliencia hablamos de personas que son capaces de sobreponerse a contratiempos y no solo eso, sino incluso salir fortalecidos de los mismos", recalca el psiquiatra, que también explica que "algunos podrían llamarlo entereza". Si se habla desde la perspectiva de la neurociencia y el estudio del comportamiento humano, el doctor Gaona destaca que "las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión".

La gran ventaja que tienen las personas resilientes a la hora de afrontar una situación de estrés es que "les permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar retos, cosa que, además, se verá reforzada si se acompaña de una rica vida espiritual".

Cómo hacer uso de la resiliencia

El doctor Gaona aclara que "la vida no te pedirá su opinión, simplemente ocurrirá". "Tu capacidad de resistencia se pondrá a prueba en otras situaciones, además de las mencionadas en situaciones de estrés", especifica. Pero, ¿cuáles son esos momentos? "El debido a la pérdida inesperada de un ser querido, maltratos o abusos, ya sean psíquicos o físicos o a enfermedades", concreta. También hace mención al "abandono afectivo", es decir, "al fracaso, a las catástrofes naturales y a las pobrezas extremas".

También habla del caso del psiquiatra austriaco "Viktor Frankl". "Sobrevivió a varios campos de concentración nazis y afirmaba que todos tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida, y en vez de ello, pensar en nosotros como en seres a quienes la vida les inquiriera continua e incesantemente", explica el doctor Gaona. Todo eso le llevó a entender que "nuestra contestación no debe ser en palabras, sino que nuestra respuesta debe ser en forma de conducta y en una situación lo más recta posible".

¿Es lo mismo que la entereza?

Para el doctor Gaona sí: "La resiliencia, palabra tan usada en la actualidad, es algo que se ejercita como si fuese un músculo a lo largo de la vida y que se resume en otra entendida por todos que es, además, más fácil de pronunciar".

