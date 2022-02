El increíble truco para reciclar el aceite y quitarle el sabor: para freír carne y pescado

¿Podemos reutilizar el aceite? Para los expertos culinarios y gastronómicos, la respuesta es bastante sencilla. No obstante, cada vez más españoles, más ahora con el elevado precio de este producto, se han preguntado si es posible hacerlo. Lo cierto es que podría reutilizarse hasta dos o tres veces, siempre y cuando éste pierda el sabor de los alimentos que hayamos podido cocinar anteriormente en él.

Para poder limpiarlo y, consiguientemente, poder utilizarlo es necesario matizar que este truco tan solo puede aplicarse al aceite que no se haya quemado. Es decir, que no haya superado la temperatura máxima de 180 grados centígrados. De haberlo hecho, el aceite debe desecharse de forma automática. De no ser así y siendo tan solo aceite ya utilizado, sí es posible limpiarlo para volver a utilizarlo.





El increíble truco para limpiar y reutilizar el aceite

El aceite, sin duda, es un producto generalizado en nuestro país que no falta a la hora de cocinar. Un indispensable en todos los hogares españoles para los que, afortunadamente, existe el truco perfecto para limpiar el aceite de cocina y usarlo de nuevo.

En primer lugar, se recomienda retirarlo de la fuente de calor y dejarlo enfriar para evitar quemar el instrumental necesario, así como hacernos posibles quemaduras. Cuanto más tiempo, mejor, porque cuando el aceite se enfría, las impurezas suelen quedarse en el fondo. Posteriormente, será necesario utilizar un colador que utilizaremos para filtrarlo. Al haber dejado que los posos se hayan quedado en el fondo, será más sencillo separar los restos del aceite del líquido.

Mientras mantenemos el aceite en el recipiente, podremos aprovechar para limpiar a fondo la freidora o la olla donde anteriormente estaba el aceite, y lo verteremos de nuevo cuando el recipiente esté limpio, seco, y el aceite completamente colado.





Cuando lo tengamos, tendremos que ponerlo en una fuente de calor y ponerlo a calentar. El truco para quitar cualquier resto de sabor anterior, deberemos pelar una patata y nos quedaremos con la piel, la cual se añadirá al aceite ya caliente durante varios minutos.

Cuando la piel de la patata esté dorada, podremos retirarla del fuego y desecharla. Con este sencillo truco, lo que estamos consiguiendo es que la piel de la patata atrape los sabores que había anteriormente atrapados en el aceite, lo que nos permitirá tener un líquido limpio de nuevo.

Los grandes cocineros, no obstante, recuerdan no reutilizar más de tres veces el aceite, ya que los ácidos grasos que lo componen podrían ser dañinos para nuestra salud si lo usamos demasiadas veces. En cualquier caso, con este sencillo truco no solo habrás conseguido que tu aceite esté más limpio y haya perdido ese color oscuro, sino que también habrás conseguido eliminar los sabores de los alimentos que habías cocinado anteriormente en él. Ahora, con este tip, ya puedes aprovechar tu aceite y, tal vez, ahorrar algunos euros ahora que los productos básicos como éste están con los precios al alza.

