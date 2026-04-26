El truco del papel de aluminio para el pasaporte que triunfa entre los viajeros

En la era digital, la seguridad de nuestros datos se ha convertido en una prioridad, y los documentos de identidad no son una excepción. Un consejo que ha ganado una enorme popularidad entre los viajeros es envolver el pasaporte en papel de aluminio. Aunque pueda sonar a un truco casero sin fundamento, la realidad es que tiene una base científica sólida y responde a una necesidad muy actual: proteger la información personal que guardamos en nuestros documentos de viaje.

La clave de este método reside en la tecnología que incorporan los pasaportes modernos. La mayoría de los que se emiten actualmente son pasaportes biométricos, que incluyen un pequeño chip electrónico. Este chip no solo almacena datos básicos como el nombre o la fecha de nacimiento, sino también información biométrica, como una imagen facial digitalizada. La tecnología que permite su funcionamiento es la identificación por radiofrecuencia (RFID), que posibilita la lectura de los datos sin necesidad de contacto físico.

El riesgo del ‘skimming’ digital

Aquí es donde entra en juego una técnica de robo conocida como ‘skimming’ digital. Este método consiste en que un ciberdelincuente, utilizando un lector RFID portátil, puede intentar capturar la información almacenada en el chip de tu pasaporte a distancia y sin que te des cuenta. Lugares con grandes aglomeraciones de gente, como aeropuertos, estaciones de tren o centros turísticos, son el escenario ideal para este tipo de actividades delictivas, ya que la proximidad física pasa desapercibida.





Aunque no es una de las formas más comunes de ciberdelincuencia, la posibilidad técnica existe. Un atacante podría acercarse lo suficiente a una mochila o un bolsillo para intentar leer los datos del pasaporte y hacerse con información sensible. Protegerse contra esta eventualidad es, por tanto, una medida de precaución cada vez más extendida.

La ciencia detrás del papel de aluminio

La solución de envolver el pasaporte en papel de aluminio se basa en un principio físico conocido como el efecto ‘jaula de Faraday’. Este fenómeno explica cómo un material conductor, como el aluminio, es capaz de bloquear los campos electromagnéticos externos. Al crear una barrera metálica alrededor del pasaporte, se impide que las ondas de radiofrecuencia del lector lleguen al chip.

El aluminio impide que el lector RFID acceda al chip, porque las señales no pueden atravesar esa capa metálica"

En términos sencillos, "el aluminio impide que el lector RFID acceda al chip, porque las señales no pueden atravesar esa capa metálica". Sin embargo, este remedio casero tiene sus inconvenientes. El papel de aluminio es frágil, se rompe con facilidad y cualquier grieta en la envoltura puede anular su protección. Además, resulta poco práctico tener que quitarlo y ponerlo en los controles de seguridad de los aeropuertos.

Alternativas más prácticas y seguras

Para aquellos que buscan una protección más fiable y cómoda, existen alternativas diseñadas específicamente para este fin. Las fundas con bloqueo RFID ofrecen la misma seguridad que el papel de aluminio pero con un formato mucho más práctico y duradero. Estas fundas y carteras están fabricadas con materiales que integran la misma tecnología de bloqueo de señales electromagnéticas.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo de un pasaporte español oficial

Estas soluciones son más resistentes, discretas y están pensadas para un uso continuado, lo que las convierte en una inversión inteligente para cualquier viajero frecuente. Además, son fáciles de encontrar en el mercado y su precio es muy asequible, generalmente por debajo de los dos euros. Por tanto, aunque el truco del papel de aluminio tiene una base científica real, apostar por una funda específica con protección RFID es la recomendación más sensata para proteger tu identidad de forma eficaz.