El aviso de un experto antes de vacaciones: nunca entregues tu DNI en un hotel

Con la planificación de las vacaciones en marcha, surge una advertencia importante sobre una práctica muy extendida en los alojamientos turísticos: la solicitud de fotocopiar o escanear el DNI durante el registro. El experto en tecnología José Manuel Alarcón ha sido tajante al respecto: no se debe entregar nunca el DNI para este fin. Según Alarcón, esta acción “no es legal, y además es un problema para tu privacidad, y tiene riesgos de todo tipo”.

Por qué es un riesgo y qué dice la ley

La principal razón por la que los hoteles y otros alojamientos no deben hacer una copia del DNI es que esta práctica “viola el principio de minimización de datos de la ley de protección de datos”. Así lo ha explicado el experto, quien ha recordado que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha impuesto sanciones a establecimientos por este motivo. Los alojamientos, desde hoteles hasta viviendas de uso turístico, tienen la obligación de conocer y cumplir esta normativa.

El peligro más grave de facilitar una copia del documento de identidad, especialmente si es una imagen escaneada en color por ambas caras, es la suplantación de identidad. Alarcón advierte que “con una copia de tu DNI, sobre todo si la escanean y es en color, se puede usar para suplantar tu identidad en un montón de sitios”. Un ejemplo común es el uso de documentos de terceros para verificar la mayoría de edad en páginas de juegos online, lo que puede acarrear deudas inesperadas o incluso problemas fiscales si se generan ganancias a nombre de la víctima.

Cómo actuar en el hotel: tus derechos

Al llegar a un establecimiento, el cliente sí tiene la obligación legal de facilitar una serie de datos personales para el registro de viajeros. Entre ellos se encuentran el número de DNI, nombre y apellidos, sexo, fecha de expedición del documento y el número de soporte. Sin embargo, esto no implica que deba entregar el documento físico para que sea copiado. “No tienes por qué darle una copia del documento. Eso son cosas muy distintas”, ha aclarado Alarcón.

Si un empleado insiste en fotocopiar o escanear el DNI, el cliente tiene derecho a negarse. El alojamiento no puede denegar el servicio por este motivo, aunque sí podría hacerlo si el cliente se niega a proporcionar los datos requeridos. En caso de conflicto, Alarcón recomienda solicitar la hoja de reclamaciones, que serviría como prueba para una posible denuncia ante la AEPD, e incluso se podría llamar a la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Esta misma precaución se aplica a los registros online. Si una plataforma pide una foto del DNI para acelerar el check-in, lo aconsejable es no proporcionarla. El procedimiento correcto sería rellenar un formulario con los datos y, una vez en el hotel, enseñar el DNI en la mano para que el personal verifique su autenticidad sin necesidad de manipularlo.