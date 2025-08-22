Ni trampas ni repelentes: la solución más sencilla y económica para terminar con las avispas está en tu despensa

El verano es sinónimo de sol, calor, y para muchos, de planes al aire libre. En pleno mes de agosto, es muy habitual disfrutar de una buena comida en una terraza, o sin ir más lejos, en el jardín de casa. Y aunque sí que es cierto que estos momentos son ideales para cualquiera, casi siempre están interrumpidos por la presencia de las avispas.

Estos insectos suelen ser atraídos principalmente por alimentos dulces, aunque también acuden a las bebidas en momentos dados, lo que genera cierta incertidumbre a nuestro alrededor, sobre todo para aquellos que son alérgicos a sus picaduras.

El insólito truco que presenta Conchita

TE PUEDE INTERESAR No tires el agua después de hacer huevos cocidos: es un tesoro y tiene una utilidad que poca gente conoce

Seguro que muchos de nosotros hemos recurrido más de una vez a trucos caseros que rara vez funcionan. Sin embargo, un nuevo vídeo compartido en redes sociales (TikTok, Instagram y Facebook) ha captado la atención de miles de usuarios gracias a un simple método que promete ser la solución definitiva a este problema.

La protagonista de este descubrimiento es Conchita, la community manager de la cuenta @maximiliana.es, una empresa zaragozana cuyo contenido ha logrado ganarse la atención del público. En el vídeo, revela un truco para ahuyentar a las avispas únicamente con un ingrediente: el café.

¿Café para ahuyentar a las avispas?

El truco, tal y como revela Conchita, consiste en algo tan sencillo como quemar café: “Para ahuyentarlas, a nosotros nos viene muy bien y a ellas muy mal, el olor a café quemado”, comienza explicando.

En el vídeo, se le ve colocar una cucharada de café molido en un pequeño recipiente resistente al calor, como por ejemplo un táper que tengamos por casa. Después, con un mechero, hay que quemar el café hasta que se prenda, lo que va a provocar un humo bastante denso que, sorprendentemente, ahuyenta a las avispas de manera instantánea: “Este humo lo odian y se van”.

Cargando…

Conchita subraya la facilidad de este método porque se puede aplicar en cualquier situación, ya sea “merendando en el campo” o en cualquier sitio exterior donde su presencia se haga notar. Además de ser un truco efectivo, al no utilizar ningún tipo de productos químicos, no daña el entorno.

A SALVO DE LAS picaduras y con un ahorro: así han reaccionado los usuarios

Su vídeo ha superado las 300 mil visualizaciones en Instagram y el doble en la plataforma de TikTok, y no tardó en llenarse de comentarios de muchos usuarios que no dan crédito a la efectividad de este truco.

Alamy Stock Photo Avispas atraídas por los restos de una comida al aire libre

Como en todo, hay opiniones muy dispares; muchos le han agradecido este innovador truco por temor a estos insectos, afirmando que también es útil para repeler a las moscas, mientras otros, se han mostrado bastante críticos: “Hay otro truco buenísimo que consiste en no ir al campo si no quieres toparte con bichos”.