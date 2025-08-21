gastronomía con isabel pérez y dialprix
Receta perfecta para el Verano: baja en calorías, antioxidante y rica en agua y vitaminas
El gazpacho de sandía es una opción sana y fácil para los días de calor. Aporta vitaminas (A, C, E, B) y minerales como el potasio y magnesio. Escucha la receta que ofrece Alberto González Margallo, chef de San Sebastián57
Redacción COPE Tenerife
Tenerife - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE MÁS TENERIFE
COPE MÁS TENERIFE
En Directo COPE TENERIFE
COPE TENERIFE
“Sería absurdo afirmar que Sánchez es culpable las hectáreas calcinadas. Ahora bien, de tocar la lira mientras se quemaba el monte, sí es culpable"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h