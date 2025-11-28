Alexia Putellas: "Ahora sí que sí lo del martes es una final a un partido, necesitaremos a la afición"

España y Alemania han empatado 0-0 en el encuentro de ida de la final de la Liga de Naciones femenina. La selección española ha conseguido un valioso empate en un partido muy disputado y sufrido en territorio alemán, dejando todo abierto para la vuelta. El título se decidirá el próximo martes a las 18:30h en el estadio Metropolitano de Madrid.

Un ejercicio de supervivencia

Al término del encuentro, Alexia Putellas atendió a los medios, entre ellos a nuestra compañera Andrea Peláez, y reconoció la dureza del enfrentamiento. "Bueno, es una final, y es Alemania. Nosotras sí que esperábamos que iba a ser un partido muy duro", afirmó la jugadora. Putellas destacó factores como el ambiente en contra y "el estado del campo", que obligaron al equipo a realizar "un ejercicio de defensa" ante el planteamiento germano.

Alexia calificó a su rival como "una de las mejores selecciones del mundo" y admitió que, aunque las expectativas externas pudieran ser otras, dentro del vestuario sabían que sería un duelo ajustado. "Es que es la final, era normal que que fuera un partido ajustado", sentenció.

Cata Coll, la heroína del partido

Una de las figuras clave del partido fue la guardameta Cata Coll, cuya actuación fue decisiva para mantener el resultado. Alexia Putellas elogió a su compañera: "Cata también ha estado ahí magnífica como viene estando". Según la centrocampista, la portera "ha demostrado que también es determinante cuando se trata de mantener la portería a cero" y "ha sostenido ahí el equipo".

Putellas también analizó las dificultades tácticas que impuso Alemania, que optó por "ese marcaje individual en mediocampo" para anular el juego de España. "Evitar que nos podamos encontrar, evitar que podamos recibir encaradas hacia su portería", explicó. Sin embargo, la jugadora del Barcelona subrayó la necesidad de adaptarse a estos escenarios: "Al final, creo que esto es la élite y te tienes que adaptar".

El Metropolitano, factor clave

Con el 0-0, el resultado se convierte en la mejor noticia para España, que ahora se jugará el título en casa. "Ahora sí que es una final a un partido", sentenció Putellas. La jugadora hizo un llamamiento a la afición para el partido de vuelta: "El Metropolitano será muy importante, el ambiente, al final, el factor campo queremos que se haga notar".

Finalmente, Alexia insistió en que el apoyo del público "ayuda muchísimo", especialmente en los momentos de mayor presión. Ahora, el equipo se centra en analizar el encuentro de ida para preparar la vuelta: "Al ser dos partidos tan seguidos y contra el mismo rival, pues se abren otros escenarios, y a ver qué qué pasa en el en el siguiente", concluyó.