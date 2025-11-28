Guillermo Pelegrín (22), escalador ciego: "A las personas con discapacidad se nos premia por superar barreras, si esas barreras no estuvieran, no tendríamos por qué recibir felicitación alguna"

El programa La Linterna de COPE, con Ángel Expósito, ha contado la historia de Guillermo Pelegrín, un joven que con solo 22 años ha dado un nuevo valor al término ‘al límite’. Es trabajador social y deportista de alto nivel en la selección española de paraclimbing, la modalidad de escalada deportiva para personas con discapacidad. Su caso recuerda a otras historias de superación, como la de Jota, que tras perder la vista ahora lucha por una medalla paralímpica, mostrando que no hay barreras insuperables.

Guillermo es ciego, una condición que nunca ha considerado un impedimento, sino una forma diferente de percibir el mundo. A los 3 años fue diagnosticado con retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa que provoca una pérdida progresiva de visión. Aunque el deterioro fue lento pero inevitable, él asegura que en su mente nunca vivió en la oscuridad: "La gente me dice que no veo, pero yo sí que veo".

Una pasión heredada y un nuevo comienzo

El mundo de la montaña le llegó de la mano de su padre, aficionado al alpinismo. Tras el diagnóstico, fue la propia ONCE la que les devolvió la esperanza, aconsejándole practicar este deporte. Esta guía fue fundamental, de forma similar a como un pequeño objeto ayudó a Romeo, un niño ciego de siete años, a seguir un partido del Atlético de Madrid. Guillermo no recuerda la sensación de la roca en sus dedos, pero sí la de superar el miedo en su primer ascenso con cuerda, el inicio de una pasión que le ha llevado a competir y ganar medallas.

Su entrenador, Tony, ha sido una figura clave en su carrera, aprendiendo a comunicarse con él sin manuales. Juntos han desarrollado un lenguaje propio para que Guillermo pueda escalar, logrando una inclusión real en el equipo. "Hemos tenido que ir aprendiendo mutuamente, conociéndonos mutuamente y encontrando nuestros trucos para que yo pudiese escalar, pero vamos, que al final lo hemos conseguido y muy guay", explica sobre su relación con Tony.

Escalar sin ver, un mundo de sensaciones

Para Guillermo, la escalada es un deporte de sensaciones. A diferencia de la mayoría, el vértigo le desaparece cuanto más alto sube, al perder la referencia sonora del suelo. Su mundo en la pared se compone de sonidos secos y el tacto minucioso de cada presa, una habilidad que le permite progresar en la ruta y que demuestra cómo se pueden alcanzar hitos impensables, como el de un joven que ha hecho historia en el mundo de la vela.

Como trabajador social, lleva su mensaje más allá de las paredes de roca, y afirma con humor que la mayor discapacidad no es la ceguera, sino la ignorancia. Critica los prejuicios, la condescendencia y la infantilización que a menudo sufren las personas con discapacidad. Por ello, mantiene una relación de "amor-odio" con la etiqueta de "ejemplo de superación".

Él lo explica de forma clara: "A las personas con discapacidad se nos premia mucho el superar barreras sociales o superar barreras arquitectónicas. Cuando en verdad, si esas barreras no estuviesen, no tendríamos por qué recibir esa felicitación".

Su mensaje final es un llamamiento a la acción: "La vida ya pone suficientes límites, no se los pongamos nosotros también". Anima a atreverse y a hacer lo que a uno le apetezca, porque él no escala para superarse, sino porque le gusta y porque practicando la escalada es libre.