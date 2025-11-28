Luis del Val: "Aparecen ciudadanos predicando que la vacuna es perjudicial, en el mundo hay cerca de 14 millones de médicos y, desde hace 200 años, recomiendan la vacunación"

El comunicador Luis del Val ha puesto el lazo al tema del día en La Linterna sobre la epidemia de gripe en España, donde ha compartido una aplaudida reflexión sobre la importancia de la vacunación. Del Val ha comenzado relatando su experiencia personal, tras haber seguido con "interés egoísta" el asunto. "Llamé al ambulatorio que tengo más cercano para ponerme la vacuna del COVID y de la gripe, y a la semana siguiente, a primeros de noviembre, nos la pusieron a mi mujer y a mí", ha explicado, un proceso que desearía que fuera la norma en toda España por su rapidez.

El periodista ha recordado que, aunque algunos años ha pasado "un par de días amodorrado" a pesar de la vacuna, la diferencia es notable en comparación con los inviernos en los que se olvidó de ella. En una de esas ocasiones, ha rememorado, estuvo "4 días en la cama, 1 de ellos con fiebre bastante alta". Una experiencia que, según ha dicho, no comparte por hablar de su vida, sino para contraponerla a la desinformación reinante.

Aparecen ciudadanos predicando que la vacuna es perjudicial" Luis del Val Analista de La Linterna

Europa Press Una persona se vacuna, en un centro de refuerzo de vacunación frente a la gripe

El problema de los bulos y la desinformación

Del Val ha lamentado que, "tanto por Internet como por los medios de comunicación tradicionales, aparecen ciudadanos predicando que la vacuna es perjudicial". A estos individuos, ha señalado, les critica su falta de base científica, ironizando que tienen "de investigadores o de especialistas en enfermedades infecciosas agudas, lo que tengo yo de cantante de tangos".

Como ejemplo, ha mencionado la figura del cantante Miguel Bosé, a quien ha calificado sarcásticamente como "eminente científico". Ha recordado cómo el artista advirtió de los supuestos "daños que nos podría producir la vacuna", fruto, según Del Val, "de sus profundas investigaciones entre grabación y grabación de sus canciones".

La evidencia de 14 millones de médicos

Frente a estas opiniones sin fundamento, el comunicador ha presentado un dato contundente: "En el mundo hay cerca de 14000000 de médicos, y desde hace más de 200 años, los médicos que pueblan el planeta recomiendan la vacunación". Con una eficacia demostrada año tras año, la recomendación médica es clara y mayoritaria.

GOBIERNO DE LA RIOJA Una mujer jubilada recibe la vacuna contra la gripe

Para ilustrar su postura, ha recurrido a una serie de analogías basadas en el sentido común. "Cuando tengo alguna molestia en la vista acudo al oftalmólogo, cuando se me estropea el coche voy a un taller de mecánica del automóvil, y si tuviera alguna duda sobre la vacuna, no iría a pedirle consejo a un campeón de billar o a un brillante panadero, sino a un médico", ha argumentado. Le parecería un "disparate", ha añadido, preguntarle a su mecánico "cómo se cuecen mejor las alcachofas" o a un chef "qué le suceden a las válvulas del árbol de levas".

Un riesgo para la salud pública

Finalmente, Luis del Val ha lanzado una seria advertencia a quienes deciden ignorar el criterio médico. "Si usted se fía más de un vecino que se dedica al comercio o de un cantante que de repente y milagrosamente adquiere los conocimientos de un médico, entonces, pues no se vacune", ha concedido. Sin embargo, ha subrayado las graves consecuencias de esa decisión, ya que no solo se arriesgan a padecer síntomas más severos.

Pone en peligro su vida y generará gastos sanitarios que no nos podemos permitir" Luis del Val Analista de La Linterna

La conclusión del periodista es tajante: la decisión de no vacunarse no es solo un asunto personal. "Pone en peligro su vida y generará gastos sanitarios que no nos podemos permitir", ha sentenciado, poniendo el foco en el impacto colectivo de la desinformación y la pseudociencia.