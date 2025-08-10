El truco de la Ordenatriz para eliminar las manchas de sudor de tus camisetas este verano: en ropa blanca y de color

¿Qué zonas de la casa influyen más en nuestro estado de ánimo? ¿Qué podemos hacer cuando el desorden nos supera y no sabemos por dónde empezar? ¿Es cierto que ordenar alivia la ansiedad? En 'Fin de Semana' de COPE buscamos respuestas a estas y otras muchas preguntas de la mano de Begoña Pérez, más conocida como la Ordenatriz.

En primer lugar, nos centramos en aquellas personas que, de una manera innata, saben ordenar o saben limpiar y todo les queda de una manera maravillosa. Nos preguntamos entonces si hay alguna manera óptima de hacer las cosas.

Begoña explica que "el orden es personal e intransferible" y es que "cada uno elige las cosas que tiene". "Aunque parece muy obvio, pero a veces parece que no estamos eligiendo tener exceso de cosas.

Cada estancia tiene que estar ordenada, pero si hay algo que tiene que estar ordenado es lo que nos desestabiliza. Cada uno debe plantearse dónde necesita más el orden y ahí iría a focalizarme", aconseja.

Además, explica qué debemos hacer en aquellos momentos en los que el orden se nos va de las manos: "Recomiendo parar. De repente estás con la mente inquieta y empiezas a desordenarte. De repente, en un mes, decimos, ¿qué ha pasado en esta casa? Que está todo más desordenado de lo normal. Yo te diría que normalmente primero es porque tenemos exceso de cosas y segundo porque vamos corriendo y queremos hacer muchísimas cosas.

Además, como cada semana, Begoña ha compartido con todos los oyentes un truco de limpieza, en este caso, explica cómo acabar con las manchas que se quedan en la zona de la axila de muchas camisetas, debido a la mezcla entre el sudor, el desodorante y las cremas.

En las prendas oscuras debemos tener más cuidado para no eliminar el color. El truco de la Ordenatriz es "sumergir esa zona en vinagre de limpieza unas 2-3 horas, lo lavo y lo veo igual. Lo primero a tener en cuenta es que si lo hemos incrustado en varios días, no se va a ir en unas horas. Mojo la zona de la axila con alcohol, froto con jabón de pastilla y a lavar. Eso lo haría todas las veces que use la camiseta".

En el caso de las prendras claras, "podemos actuar con percarbonato, que es como el agua oxigenada sólida. Le echamos jabón a la prenda que ayuda a ablandar. Sumergimos en agua caliente y ponemos percarbonato focalizado en la zona. Dos tres horas que no le de el sol y después a lavar".