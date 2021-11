La técnica infalible para quitar todas las espinas del salmón: tendrás que hacerlo con cuidado

El salmón es uno de los pescados más consumidos en nuestro país por sus múltiples propiedades. Es rico en grasas, pero son grasas "buenas" que ayudan a nuestra salud cardiovascular. Es un pez que se caracteriza por tener la piel azulada, y tiene un contenido graso de al menos un 5%, contiene un mayor contenido de ácidos grasos de Omega 3 y de aceites esenciales. Otra de los múltiples beneficios que tiene para la salud es que aumenta el colesterol HDL, que es el "bueno". También disminuye los triglicéridos plasmáticos y la grasa en nuestra sangre. De hecho, cuenta con un efecto reductor de la presión arterial.









Además, contiene vitaminas D, A, B12, B1 y B6. Pese a todos estos beneficios, derivados del consumo del salmón, lo que más "molesta" son sus espinas. Tanto es así que algunos optan por no comprarlo y adquirir otro tipo de pescados como el emperador. Sin embargo, existe un truco para quitar las espinas del salmón que es infalible y que hará que lo uses más asiduamente en tu mesa.

Este tipo de pescados cuenta con un contenido en grasa que no es homogéneo ya que depende de la zona donde se haya pescado, de la especie y de la época del año.

Las pinzas y un bol con agua: los intrumentos necesarios para quitar las espinas del salmón

Existen formas de limpiar el pescado pero, en este caso, ayudarnos de unas pinzas es la mejor opción siempre. Así lo indica un conocido chef español: "Muchos tendréis en casa ya unas pinzas para quitar espinas. Antes era una cosa muy rara pero ahora ya es muy común".

Bien, pues una vez localizadas las pinzas, el siguiente paso es arrancar las espinas teniendo siempre cerca un bol con agua para dejar las que vayamos eliminando del salmón. Así, no las dejaremos tiradas por la mesa, en la tabla de cocinar o en las manos. El desorden jamás es bienvenido en la cocina.









Todo este procedimiento es importante realizarlo con una adecuada técnica. Siempre en el sentido de la espina. Y, para evitar rajar la carne del pescado, nunca debemos tirar de la espina hacia atrás, sino hacia afuera. En el mismo sentido en que está colocada.

"A la hora de sacar las espinas no las cogemos y tiramos en el sentido contrario porque entonces desgarramos la carne; lo que hacemos es cogerla y tiramos de ella en el mismo sentido para que el lomo al final se nos quede exactamente igual que lo teníamos", explicaba el reputado cocinero.

¿Qué indicadores demuestran que un salmón es el idóneo para su consumo?

La calidad y la fecha de caducidad es la que nos debe guiar a la hora de elegir un salmón u otro, no el color del alimento: este puede depender de lo que comió el animal antes de ser capturado. Que no esté seco, el origen, que no haya impurezas y que le acompañe un aroma suave a humo (si es ahumado) también es importante.