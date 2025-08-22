El único aficionado del Rayo Vallecano en Hungría para ver el partido ante el Neman de la Conference: "Era inglés y se hizo una brecha"

El regreso del Rayo Vallecano a Europa no pudo ser más peculiar. En el encuentro de Conference League frente al Neman bielorruso, disputado a puerta cerrada en Hungría, hubo un protagonista inesperado: un único aficionado del equipo madrileño que logró colarse en el estadio. Tal y como relató Carlos Ganga en El Partidazo de COPE, “era inglés, seguidor del Rayo Vallecano, iba con su camiseta antigua muy chula y estaba cantando hasta el minuto 20”.

Ganga explicó que el hombre había conseguido acreditación de periodista, lo que le permitió entrar en la zona de prensa junto a un par de reporteros bielorrusos. Sin embargo, el entusiasmo le pasó factura: “En el minuto 20, después de animar durante todo el partido, se ha desplomado al suelo, se ha hecho una brecha considerable y ha empezado a sangrar. Han venido unos médicos y se lo han llevado. Lo último que sé es que le pusieron un vendaje rodeándole toda la cabeza y ya no se supo más de él”.

El periodista describió la escena como surrealista, recordando que, a pesar de la ausencia de público, este aficionado se convirtió en la sensación viral de las redes. “Un tipo inglés borracho se cuela aquí animando al Rayo y se pega una leche”, relató Ganga con cierto humor negro, subrayando la singularidad de la anécdota.

EFE Partido de ida de la previa de la Liga Conferencia que Neman Grodno y Rayo Vallecano disputan este jueves en el Szent Gellért Fórum de Szeged, en Hungría

Triunfo práctico del Rayo

Aun con la anécdota del inglés, el Rayo Vallecano supo gestionar el partido en un escenario poco habitual. Con un planteamiento práctico, Iñigo Pérez realizó rotaciones masivas, dejando como pilares a Lejuene y Unai López y dando la bienvenida en Europa a los recién llegados Jozhua Vertrowd y Fran Pérez. La experiencia fue positiva, ya que el equipo dominó gran parte del encuentro, aunque con momentos de exceso de confianza que pusieron en riesgo la portería de Augusto Batalla.

El único gol del partido llegó gracias a Álvaro García, cuyo tanto reflejó la superioridad del equipo madrileño sobre un rival modesto, como describió la crónica de Tiempo de Juego. El portero argentino también se convirtió en héroe al detener un cabezazo a bocajarro en el tiempo añadido, asegurando el triunfo por 0-1.

EFE Los jugadores del Rayo Vallecano celebran un gol durante el partido de ida de la previa de la Liga Conferencia que Neman Grodno y Rayo Vallecano han disputado este jueves en el Szent Gellért Fórum de Szeged, en Hungría

El escenario, un campo neutral sin público, no impidió que el Rayo desplegara su fútbol de toque y velocidad. Óscar Trejo vivió un momento especial, mientras Nteka y Jorge de Frutos demostraron que la profundidad y el desequilibrio podían marcar la diferencia. La victoria permite al equipo madrileño acariciar la clasificación en esta fase previa de la Liga Conferencia, con la vuelta asegurada en Vallecas el próximo jueves.

La historia del aficionado inglés quedó, sin embargo, como un recuerdo curioso y surrealista del regreso europeo del Rayo Vallecano, una anécdota que se suma a la memoria de un equipo que sigue escribiendo páginas históricas en su vuelta a competiciones internacionales, tal y como destacó Ganga en su relato en COPE.