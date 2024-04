Se sube al metro de Barcelona y lo que ocurre cuando intenta sentarse hace que denuncie: "Obsceno"

Si eres de los que vive en una ciudad grande con grandes recursos de transporte público, no te será extraño haber tenido que coger el metro alguna vez. Sí, ese medio de transporte suburbano que, por lo general, es más rápido y directo que el resto, y que, también, suele llenarse a hora punta.

Si eres de los que lo coge poco, de forma poco asidua, te habrá resultado hasta un entretenimiento, pero lo cierto es que si lo coges diariamente, te acaba cansando. Porque por muy limpio que esté, es posible que lo cojas cuando más gente hay y eso resulte de lo más agobiante, sin ningún sitio para sentarte, y a veces emanando un olor que no es del todo agradable.





Pero hay otras tantas cosas que te pueden pasar y que pueden ser también de lo más desagradable. Y es lo que le pasó a Estefanía, una joven, en Barcelona. Ella contó lo que le pasó en el metro de la ciudad condal por lo que consideró no volver a subirse al metro. Una experiencia que le resultó de lo más desagradable y que te contamos.

"Esto es obsceno"

Estefanía tiene una discapacidad, y es que tiene que andar con un bastón, normalmente por una lesión medular, conocida como esclerosis múltiple. Ella contaba que si le da un brote fuerte, tiene que ayudarse mucho más en el bastón porque pierde el equilibrio. " Ir en metro de pie para mí, equivale a ir en una lancha a 50 nudos" afirmaba en su cuenta de X, el antiguo Twitter.

Por eso, contaba que para ella era clave poder sentarse en el metro, especialmente en los asientos reservados para personas con discapacidad. Igualmente, dice que para evitar una masificación, intenta evitar la hora punta en el metro y poder asegurarse aunque fuera un asiento.

Pues hoy ha vuelto a pasar.

Es obsceno. A mí no me han educado así.

(Final inesperado).



Dentro ?? pic.twitter.com/fwY79jWFYm — Steffi Gal (@esgalera90) April 23, 2024

Eso sí, ese día, subió al metro y no había ningún asiento libre, por lo que esperó que le dejaran el que está reservado para estos casos. Algo que nunca llegó a pasar.

"De verdad que sigue sorprendiéndome porque soy tan tonta que pienso que la gente es como yo, que si veo a alguien con bastón le cedo mi asiento. Pero no, oye, todo el mundo con sus ojos pegados en el móvil y de cachondeo" expresaba.

La cosa siguió así, con ella de pie en pleno metro de Barcelona y otras tantas personas sentadas. No fue hasta que un señor se acercó a unos adolescentes y les pidió que le cedieran el asiento, algo que ocurrió más adelante. "Es obsceno. A mí no me han educado así" sentenciaba la joven, que ha visto que, aunque ha contado su historia amablemente, ha recibido miles de insultos.

Se mudan a Madrid y el "secreto" que encuentran nada más llegar al piso les deja mudos

Es lo que les ha pasado a estos jóvenes, que en su etapa de estudiantes y primeros trabajos, ha decidido mudarse a Madrid. En la capital han encontrado un piso que cumplía con todo lo que ellos querían, incluso venía con muebles. Claro, que no esperaban encontrar un "secreto" detrás de uno de los muebles que les habían dejado que cambiaría su vida.

Así lo han contado a través de sus redes sociales, en TikTok, y todos los que lo han visto no han dado crédito a lo que veían.

Llegaban al piso y, como es normal, se ponían a examinar todo lo que hay en el piso en cuestión. Lo que no esperaban era que, detrás de un armario que ya estaba en la casa, encontrasen un "secreto" que no suele ser habitual en ningún piso.