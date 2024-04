Busca piso de alquiler en Santa Cruz de Tenerife por 500 euros y esta es la respuesta de las redes

El objetivo de encontrar una vivienda de alquiler a un precio asequible parece imposible para muchos canarios, sobre todo si residen en zonas turísticas o en municipios cercanos, o especialmente en las dos capitales, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Y el problema se agrava más todavía, cuando jóvenes que acceden su primer empleo, cuyo sueldo, en muchos casos apenas supera los 1.000 euros netos, intentan llevar adelante la legítima pretensión de independizarse de sus padres. Y la realidad es que esta cuestión parece tener una muy difícil solución, habida cuenta de la hiperinflación, que el precio de la vivienda ha experimentado en la última década.

Uno de esos jóvenes es Thalia, de 25 años, que cuenta con un sueldo fijo (es graduada en periodismo) y cuya única salida ha sido, por el momento, compartir piso con una persona a la que no conoce de nada. Así lleva cinco meses, en un proceso complicado en lo personal. Ante esta situación, Thalía ha colgado un anuncio en sus redes sociales, que en los últimos días se ha hecho viral: “¡Hola! Soy una persona seria y responsable que busca alquiler en Santa Cruz de Tenerife para vivir yo sola una larga temporada. Precio máximo: 500 euros”.

Este mensaje se tropezó con respuestas en las redes del tipo, “menuda ilusa”, pese a lo cual, Thalía en su legítimo derecho de acceder a una vivienda digna, no pierde la esperanza. Así lo ha manifestado hoy en Herrera en COPE Tenerife, convencida de que “no podemos normalizar una situación que no es normal”.

“Tengo 25 años, y el legítimo derecho a acceder a una vivienda digna”, argumenta Thalía, añadiendo que “lo que no puede ser es que tenga que dedicar el 80 % o el 90 % de mi sueldo a pagar un alquiler”. Nuestra protagonista reconoce que “he tenido que borrar algunos mensajes de respuesta a mi post”, pero lo más importante es que “soy consciente de que esto va a ser un proceso largo”, ya que “tardé 9 meses en encontrar el piso compartido en el que estoy, después de ver muchos que eran zulos o cajas de zapatos”.





"Ilusa, ¿en qué mundo vives?"

Los comentarios que ha recibido son variados y de todo tipo: desde “ilusa”, hasta “¿en qué mundo vives?”, “y yo les respondo, pues en el mismo que usted”. También hay personas que le responden que les cuesta mucho encontrar un piso, y se solidarizan con ella. Thalía define su situación como “muy dura, muy difícil y complicada”, teniendo en cuenta que“no me tomé muy bien lo de compartir piso porque el proceso es complicado”.

La experiencia de Thalía es que “si miras cualquier portal de pisos, solo ves los que no llegan a 40 m² y que no bajan de 800 o 900 euros, lo que para un mileurista es imposible y no digamos si quieres ahorrar”.





