La sorprendente escena en el metro de Madrid que ya tiene más de 11 millones de reproducciones

El metro de Madrid es un lugar donde casi cualquier cosa puede suceder. Desde encontrarte a un hombre afilando un cuchillo en pleno vagón del suburbano hasta ver cómo un grupo de pasajeros defiende a una niña víctima de una mujer racista.

Lo sucedido esta semana, sin embargo, ha sido tan sorprendente que son ya más de 11 millones de personas las que han visto el vídeo de lo sucedido en Facebook.

En el vídeo se ve a un joven sentado con unos auriculares en un asiento del vagón, cuando repara en la presencia de otro chico que permanece de pie apoyándose en unas muletas.

"Perdona, ¿quiere sentarse?", pregunta el joven de los auriculares. "No, no hace falta", responde el de las muletas. Pero al final, la convicción del chico hace que se intercambien posiciones.

Es entonces cuando el nuevo ocupante del asiento se da cuenta de que también hay una mujer embarazada en el vagón y no para hasta convencerla a ella de que se siente en su lugar. Parece que por fin se ha hecho la calma, pero entonces surge en escena otro hombre, un anciano que también utiliza muletas. "Caballero, ¿se quiere sentar?". "No, hija, que te veo con un buen bombo", responde el señor. "Pero usted es mayor....". "¿Me estás diciendo que soy viejo para ir de pie?", contesta ofendido el hombre. "Solo me refiero que entre un cojo, un anciano o una embarazada...", dice ella. Entonces, se hace el caos y todos preguntan: "¿Quién crees que debe sentarse?".

En ese momento, los presentes rompen a aplaudir al darse cuenta de que todo es una representación teatral. Un microteatro titulado "Siéntese" que se representa en los vagones de metro por su centenario.