VÍDEO: La delegada del Gobierno murciano insiste en que buque que atracará en Cartagena no tiene como destino Israel

Lamenta que se ha generado una "alarma innecesaria" por la llegada de este buque, que se inscribe en el tráfico portuario "rutinario"

MURCIA, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, ha insistido en que el buque Borkum, que tiene previsto recalar en las próximas horas en el Puerto de Cartagena, "no lleva mercancía para Israel, sino que su destino final y único es la República Checa".

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntada por la polémica suscitada por este asunto, Guevara ha considerado que "se ha generado una alarma innecesaria" por la llegada de un barco al puerto de Cartagena, al tratarse de "algo rutinario y frecuente".

"Diariamente llegan barcos con mercancías al Puerto de Cartagena, es el tráfico portuario", según la delegada, quien ha defendido que "los barcos siempre llegan acordes a la normativa establecida y con las autorizaciones pertinentes".

A su juicio, en el caso de este buque Borkum, "no hay noticia y no hay polémica" porque responde a "algo normal", que es "una conexión interna entre dos países de la Unión Europea". Guevara ha explicado que el barco "no lleva mercancía para Israel, sino que su destino es la República Checa" con una parada previa un puerto de Eslovenia.

La delegada ha detallado que el barco "viene de Las Palmas, va a venir a Cartagena, va a dejar unos doce contenedores de mercancía que van destino a Granada, y el resto de la mercancía va a la República Checa, que es su destino final y único".

De hecho, ha señalado que así lo ha corroborado también el Gobierno de República Chica, que ha afirmado que la mercancía "es para su defensa y que esa es su única finalidad". "De ahí no va a ser destinado a ningún otro lugar", ha insistido Guevara.

Por último, la delegada del Gobierno ha concluido que "es algo normal y es una conexión interna entre dos países de la Unión Europea" y que "no hay noticia y no hay polémica" en torno a la llegada de este barco al puerto de Cartagena.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/871955/1/delegada-gobierno-murciano-dice-buque-no-tiene-destino-israel

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06