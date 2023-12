En nuestro país, los bares no solo son un espacio de ocio bastante habitual, sino que también son el favorito. Es el lugar adecuado y perfecto para reunirnos con amigos y familia en un ambiente de lo más distendido.

Y sí, es por ello que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. La realidad es que, muchas veces, la gente no se para a pensar en las condiciones de los trabajadores o las situaciones que tienen que vivir cada día para sacar el negocio adelante. Seamos sinceros, son uno de nuestros lugares favoritos, pero también es posible que vivamos situaciones de lo más incómodas como comensales. Algo que también afecta a los trabajadores de sector.

Este caso lo hemos conocido a través de X, gracias a un tuit del famoso chef español César Martín, propietario del Restaurante Lakasa, en Madrid, quien respondió de esta forma a un cliente que se negó a cenar junto a una mesa en la que había un matrimonio con niños.





César Martín sentencia a este cliente por el motivo por el que abandonó su restaurante

La reseña es de un cliente llamado Fernando Lago, quien valoraba con solo una estrella el restaurante Lakasa, del chef español César Martín.

"Vas a un restaurante con reserva prácticamente vacío (digo prácticamente porque habría 8 personas) y la única opción es una mesa pegada a un matrimonio con niños", escribe en primer lugar este cliente, quien, seguidamente, asegura que "lo siento, pero no me gustan los niños de otros".

Así, cuenta en la reseña, negoció con la camarera para que le pudieran poner "a tres mesas de distancia".

"Lo curioso es que cuando empiezan a llegar parejas, a ninguna le ofrecen alguna de las cuatro mesas alrededor del matrimonio y nosotros, sino que las colocan en la otra punta del comedor y al preguntar el motivo, la respuesta es que están bloqueadas" sigue contando. Este hombre asegura que esa funcionalidad "no la encontré" y que, de haberlo sabido, "también hubiera bloqueado la mesa en el plano".





Además de esta primera queja, continúa: "Si luego el camarero te tira el vaso de agua sobre el mantel y la única solución es ponerte una servilleta encima. Lo reconozco, no me gusta comer en una mesa mojada, habrá gente que le guste, pero a mí no".

Algo que él mismo tilda de "chapuza" y asegura que pidió que les cambiara de mesa. Eso sí, la única opción era "al lado del matrimonio con niños. Viendo el despropósito decidimos marcharnos", agrega.

"Si en un restaurante de 80?€ de media no se cuidan esos detalles, vamos mal", concluye este hombre. Una reseña que no ha gustado nada al chef español, y que en su cuenta de X no solo ha publicado una imagen de la opinión de este cliente, sino que además hace una denuncia contra su actitud.

"Evidentemente, los niños de la mesa de al lado se han comportado perfectamente, muchísimo mejor que ellos… Qué paciencia hay que tener algunas veces", respondió el chef español, sentenciando así la actitud de este cliente.





X aplaude la respuesta de César Marín

El post del chef español no solo ha generado mucha repercusión, sino que también ha recibido decenas de comentarios que secundan la respuesta del cocinero.

"Una vez cenando con mis hijos entró una pareja, él vio nuestra mesa y se puso a gritar al camarero que si admitían niños un viernes por la noche tendrían que avisar a los demás clientes y que él no iba a pagar por oír gritos y regaños. Se fue de malas maneras y dejó la mesa colgada. Me hizo sentir fatal por el restaurante. La verdad el muy impresentable consiguió amargarme la cena", escribió el chef Alberto Ruiz-Gallardón Utrera, propietario del restaurante Auga e Sal, con una estrella Michelín.





Otra seguidora del chef César Martín aseguró, refiriéndose a los niños, "que ellos no discutirán por política, ni estarán de mal humor porque han tenido un mal día en el trabajo. Probablemente, me sacarán una sonrisa con alguna ocurrencia y terminarán haciendo el día un poco más bonito".





Por otro lado, hay quienes directamente prefieren quedarse con el lado bueno de las cosas: "Afortunadamente, las satisfacciones que da este bonito oficio -gracias a la inmensa mayoría de clientes-, lo compensan todo".

Absolutamente, somos unos afortunados. — César Martín (@Cesarmartincruz) December 4, 2023