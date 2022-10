Un repartidor se hace viral por donde deja el paquete cuando el cliente no está: "me han dado ganas de gritar"

La verdad sea dicha: cada vez nos estamos acostumbrando más a eso de hacer nuestras compras online. Porque sí, te ofrecen muchas comodidades, como no tener que moverte de casa, o que todo te lo traigan pagando fácilmente. Eso sí, también tienen una contrapartida y es que, si lo pides por Internet para que te llegue a casa, es posible que tengas que quedarte obligatoriamente a esperar ese pedido.

Pero a veces nuestras circunstancias lo impiden, por lo que nos vemos obligados a escribirles a los repartidores para que nos lo dejen en algún sitio, antes que movernos a cualquier oficina de correos. Pues bien, es justo lo que le ha pasado a Pepe, que ha querido compartir su experiencia en Twitter.

"Me dice que como no estoy en casa, si quiere me esconde el paquete" comenzaba contando. "Y yo rayado, en plan, a ver si voy a llegar y no lo veo y va a ser como un escape room" escribía.

Pero, la verdad, es que sí que llegó a ver donde se encontraba el paquete. Y es que, el repartidor, con toda la buena intención del mundo, había decidido dejar el paquete debajo del felpudo para cuando Pepe llegase, sin darse cuenta de que era lo suficientemente grande como para que se viese.

"Me han dado ganas de gritar '¿dónde está el paquetito? Quiero una pista que no lo veo'" comentaba divertido Pepe. Una historia que ha tenido final feliz, porque el paquete seguía ahí cuando él ha llegado.

Una entrega a domicilio viral

Y esta que te contamos ha pasado en Estados Unidos, concretamente en Nashville, donde un chico se ha convertido en lo más viral de esta semana en redes sociales.

Él, en concreto, era el cliente que, a través de TikTok, ha contado lo que le pasó. Y es que pidió para desayunar un pollo. Como ya tardaba demasiado en llegar, decidió, a través de la aplicación, preguntar al repartidor qué es lo que había pasado con su pedido.

Pues bien, él enseguida le contestó que lo había dejado. La pregunta entonces fue, ¿dónde? Pues resulta que el repartidor la había dejado en medio de un árbol cercano a su casa, y todo, porque consideraba que la propina del chico era insuficiente, un dólar y medio.

"¿Quién narices pide pollo para desayunar? Ve a hacerte unos huevos y bacon y cocinar algo en condiciones" le increpaba el repartidor. "Estoy a punto de dimitir de este trabajo, tienes hasta suerte de que te haya traído la comida" concluía. Además, añadía que ese cliente no merecía ni siquiera que le sirvieran la comida a domicilio.

Por su parte, el chico apenas contestó a través de la aplicación, pero sí que se limitó a contarlo todo en redes, tomándoselo con humor y deseándole a ese repartidor días mejores para que eso no afecte a su trabajo.