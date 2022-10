Más de 90 euros al mes y con ofertas personalizadas: así afectará la subida de precios a las compras online

Seguro que en algún momento del año has hecho una compra online. Además, de una manera muy sencilla. Tan solo necesitas un móvil, un ordenador o una tablet y, después de buscar lo que necesitas, con un click ya lo has adquirido. A partir de ahí solo tienes que esperar a que el producto llegue a casa. Así es el llamado eCommerce-o comercio electrónico-, fácil y rápido. Pues bien, según un estudio de una plataforma de Sofrware, "El estado del comercio electrónico: informe sobre las principales tendencias del eCommerce en 2022", ¿sabías que el tráfico de este tipo de compra online ha aumentado un 73% desde el 2019, antes de la pandemia?

Es más, en diciembre del año pasado -y gracias a las compras navideñas- se alcanzó el pico máximo de tráfico de consumidores online. Sin embargo, este año este incremento se ha frenado a causa, principalmente, de la subida de precios tras la invasión de Ucrania.

Para este aumento del comercio electrónico, en COPE hemos hablado con Marta Gil, directora del grado en Dirección de Empresas de la Universitat Abat Oliba CEU. "Las tendencias y los estudios lo que nos dicen es que s,í que puede que haya un frenazo en el crecimiento que había habido, porque durante la pandemia del COVID-19 y con los datos que tenemos del 2021, ha sido uno de los servicios digitales que más ha crecido" añadía.

"Lo que estamos viendo es que en los próximos meses podamos tener un frenazo debido a la subida de precios y, sobre todo, a la incertidumbre que estamos teniendo, pero pensamos que seguirá en aumento, aunque no con la misma velocidad", explicaba. La directora ha asegurado que esta tendencia al alza se va a afianzar:

"Es una nueva dinámica que ha venido para quedarse. Probablemente hay servicios que más compramos de forma digital, como servicios de entretenimiento, o podemos también tener productos que no son de primera necesidad, que son los que compramos online y, quizá, debido también a la inflación y a esa incertidumbre probablemente reduzcamos, o a lo mejor no, nos pensemos un poco más antes de consumir".

"Pero no quiere decir que vayamos a volver al comercio más tradicional", contaba, añadiendo que "los servicios digitales tienen precios más competitivos", lo que puede ser una oportunidad para "quizá no comprar con la misma intensidad, pero seguramente para no dejar de comprar".

La tendencia del comercio online

Lo que el consumidor tiene claro a día de hoy son las grandes ventajas que te permite el eCommerce, comola facilidad y la flexibilidad, lo que hace que la tendencia continúe al alza. Esto lo pudimos comprobar durante el confinamiento a causa de la pandemia en 2020: "De alguna manera, por obligación, tuvimos que dirigirnos a muchas compras online. Esta ha sido la circunstancia que nos ha hecho hacer un giro de hábito y un cambio mucho mayor.

La flexibilidad en los entornos laborales con el teletrabajo, te permite también poder estar más en casa y poder, incluso, organizarte. Una de las dificultades del comercio online era que no ibas a estar en casa y no lo puedes recibir, pues con las circunstancias profesionales actuales se han facilitado. Y, por otro lado, nos sentimos más seguros de comprar en Internet, de conocer pequeñas tiendas que venden online. Podemos tener acceso a esa pequeñas y medianas empresas que se están digitalizando", argumentaba Marta Gil.

¿Subida de precios en el comercio online?

"Creo que los precios subirán, porque la economía va en esta dirección, entonces el comercio electrónico no es ajeno a esto. Pero sí pienso que las estrategias de las empresas que sean capaces de entender a sus consumidores, hacer las ofertas adecuadas, pueden ser las que marquen la diferencia entre aquellas del comercio electrónico que seguirán creciendo y aquellas que quizás hacen aguas y no consiguen superar esta subida de precios. La inflación no va a ser gratuita tampoco para el comercio electrónico", sentenciaba la directora del grado.

Así va a afectar la subida de precios a nuestras compras online





Cabe destacar que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), aproximadamente el 55% de personas habían comprado por Internet y esto ya se vio que había subido un punto y medio porcentual del 2020 a 2021. Durante la pandemia mucha más gente compraba online. ¿Qué ha pasado en el consumo? En el año del COVID-19, aproximadamente nos gastábamos alrededor de 65 euros de media por cada compra, mientras que en 2021 ya nos situamos en los 90 euros, una cifra relevante:

"Los indicadores individuales siguen en crecimiento y esta es la señal que nos dice que la tendencia continuará en esta línea", zanjaba Marta Gil. Un ejemplo claro este año ha sido la compra online con la 'vuelta al cole'. Y es que, según un portal especializado en comercio, durante los meses de agosto y septiembre, el gasto medio en compras online fue de 145€, un 30% más que el mismo periodo anterior.