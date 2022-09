Una alumna se hace viral por la nota que le escribieron en un trozo de papel: "Perdona..."

El ingenio de los niños no acaba nunca, ya que los más pequeños en los colegios se enfrentan a diferentes situaciones que se hacen virales. El último caso que se ha hecho viral en redes tiene que ver con el mensaje escrito por una niña y dirigido a otra a través de un papel.

La publicación se ha realizado a través del perfil de la usuaria de Twitter Mery quien ha difundido el mensaje escrito y ha llegado a alcanzar más de 55.000 me gusta. Un mensaje que ha llamado bastante la atención dado que la comunicación a través de papel y boli ha casi desaparecido entre los más jóvenes. Y ha sido sustituida por los mensajes a través de las redes sociales como Instagram o WhatsApp.





El mensaje escrito en el papel comienza "Hola, perdona porno decirlo en persona, pero es que me has parecido muy mona". Y continúa explicando "He visto el libro que estabas leyendo, soy nueva y no conozco mucha gente". En este caso la niña ha decidido dejar su Instagram escrito en el trocito de papel para que pudieran contactar. La usuaria ha publicado su tuit reaccionadno con "que monada" y ha logrado obteneruntotal de 66.00 me gusta y 1.300 retuits.









Sin embargo, los colegios son los lugares de enseñanzas de muchos niños y jóvenes. Allí pueden tener lugar otras situaciones inesperadas. Por ejemplo, hace unos años también se hizo especialmente popular el dibujo de un niño a un ejercicio planteado en clase. "¿Cuántos perros salen de la caja?”, pregunta el profesor o profesora en el enunciado. En el dibujo planteado se pueden ver a cuatro perros de distinto color fuera de la caja. Y la respuesta del alumno no puede ser más lógica: “No he visto cuál ha salido de la caja y cuál no”. Otro caso fue la respuesta de una alumna a su profesora.

La viral respuesta de una niña a la pregunta: "¿Qué crees...?"

Una serie de genialidades que suelen ser compartidas en redes sociales y, como no podían ser de otra forma, se hacen rápidamente virales. Esto es lo que ha ocurrido a una profesora recientemente, que probablemente no esperaba esta respuesta de una de sus alumnas de diez años.

"¿Qué crees que puedes aportar a la clase?". Esa era la pregunta que la profesora le había hecho a sus alumnos de quinto de primaria. No obstante, esta pequeña en cuestión, respondió de la forma más directa (y también divertida) posible. "Amabilidad y glamour", contestó.





Una respuesta que quiso compartir la profesora de la pequeña en su cuenta de Twitter. "Porque diva se nace, no se hace", escribió ella sobre la fotografía de la respuesta de la niña. Hasta ahora, el mensaje ha acumulado ya 770 'retuits' y más de 9.900 likes.

Las respuestas al mensaje, como no podían ser de otra forma, aplaudían la actitud de la pequeña y, muchos de ellos, han asegurado que se trata de una respuesta que ellos también habrían dado. "Yo también te habría podido responder esto tranquilamente", escribió una usuaria de la red social del pajarito azul. "Tú si que sabes", "me parece top" o "me encanta mucho" son solo algunas de otras respuestas que ha recibido el tuit de esta profesora de primaria.