Rebusca en tu salón: el objeto de los años 60 por el que puedes llevarte un buen pellizco de dinero y que se rifan los coleccionistas

En determinados momentos de nuestra vida acumulamos objetos, prendas y más productos porque nos recuerdan grandes épocas. Grandes momentos. Pero, más allá de esos recuerdos, debes saber que hay objetos por los que puedes ganar muchísimo dinero. ¿El motivo? Pues porque se convierten en auténticos tesoros para los coleccionistas.

En este caso, te voy a hablar de un objeto muy especial. Es un vinilo del histórico grupo The Beatles. Es del año 1966. 'Yesterday and Today', online, se llega a vender por...¡1500 euros! Una auténtica joya por todo lo que supone para la historia de la música.

'The Beatles- Yesterday and Today' es conocida como la portada del carnicero y es un recopilatorio para el mercado estadounidense. Hay hasta tres versiones y, la primera, es la que tiene mayor valor en el mercado del coleccionismo. Como podrás imaginar, el valor (valga la redundancia) se multiplica si dicho vinilo lo firma uno de los componentes del grupo.

¿No tienes este vinilo en tu haber y cuentas con otros en casa, también de los Beatles? Pues no desistas porque, fíjate, una rara copia del White Album de los Beatles, que fue propiedad del que fuera su batería, Ringo Starr, es el vinilo más valioso (y caro) del mundo, según datos del sitio web LoveAntiques.com, que cifra su valor en 790.000 dólares (757.000 euros).

A mucha distancia, pero también muy destacable, es el single de The Quarrymen (banda germen de los Beatles) titulado That'll Be The Day/In Spite of All The Danger y con un precio que ronda los 117.000 euros.

Por último, te mencionamos el single Love me do, del año 1963, que fue grabado en una única cara de acetato. Cuesta 94.500 euros. Otra gran joya.

Revisa, por tanto, todas aquellas joyas musicales que tengas guardadas por casa y a las que no le estés prestando la suficiente atención porque, quizás, te lleves una auténtica alegría.

Este es el verdadero origen del nombre de Los Beatles que no sabías: así surgió la idea que marcó el despegue de la histórica banda

El colaborador de 'Fin de Semana', llamado Markote, reveló algunas curiosidades sobre Los Beatles que no sabías.

Markote le contó a López Schlichting y todos sus oyentes en 'Fin de Semana' que se llamaron así "porque querían llamarse 'Los escarabajos' porque, en esa época, todos los grupos eran los 'algo'. Beatles se escribe realmente con dos E, Beeatles. Y ellos querían jugar con el Ritmo, con el Beat. Por eso se llaman, simplemente, Beatles".

Y ojo, porque "los Beatles son culpables de que 'Los Ramones' se llamen así. Paul McCartney cuando iba a los hoteles decía que se llamaba Paul Ramone. El bajista de 'Los Ramones' se quedó con esta anécdota. Qué bonito".

Los miembros de Creedence Clearwater Revival cogieron tres palabras al azar. Y así, surgió el nombre de ese grupo. Más ejemplos. Como el de The Police. Relata Markote que "es muy curioso. Se llaman así porque el papá del baterista era de la CIA. Y, por eso, se llamaron así".

Hay otro grupo mítico. ABBA. Se llamaron así porque "es un acrónimo. Yo no lo sabía. Cogieron las siglas de los miembros". ¿Quieres descubrir más curiosidades sobre los Beatles y más grupos? Descubre aquí más en el audio que tienes aquí disponible.