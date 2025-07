El sector en España que pide trabajadores "a gritos" por la falta de relevo generacional: hace 30 años era muy demandado

Otro de los sectores que sufre déficit de profesionales es el de los transportes. No hay relevo generacional. España necesita 30.000 conductores. Lo analizamos en 'Herrera en COPE' con Ramón Valdivia. Es miembro de la Ejecutiva de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), con sede en Ginebra.

Al comienzo de la intervención, ha hablado sobre la reducción de la jornada laboral y cómo afectaría al sector del transporte.

Lo califica de "desastre porque nosotros tenemos unas jornadas especiales. Un conductor profesional, con esta reducción, produciría unos 8.000 kilómetros menos al año y una reducción de 1 millón de euros anual".

"la reducción de la jornada laboral hace daño a nuestras empresas"

Pero es que "dos horas y media menos a la semana no se suple con otro conductor. Sería un desastre doble. Perderíamos clientes. Es un daño a nuestras empresas y nos pondría en situación de falta de competitividad respecto a otros vecinos, como Portugal".

"Perderíamos clientes. Se irían a otras fuentes de suministro", desgrana.

Hablábamos de la falta de relevo generacional en este sector. Hace 30-40 años era un sector demandado. Ahora ha dejado de ser atractivo. Poco a poco, cuenta, se está dando un fenómeno en España que preocupa. Y es que "entre los camioneros de larga distancia, la edad media es de 52 años. Tenemos una situación de que en 5-7 años, perderemos un tercio. Hay un cambio en la escala de valores. Se prima el tiempo de ocio y con la familia".

Indica que "esta profesión es así. Es un fenómeno a nivel mundial y generalizado. Nos choca que estamos doblando la media de paro juvenil. Hay muchos jóvenes que no tienen empleo y nos cuesta encontrar a jóvenes que se quieran montar en un camión".

otro sector que sufre de lleno la reducción de la jornada laboral

Del mismo modo, hay otro sector que sufriría de lleno las consecuencias de la reducción de la jornada laboral y que también hemos analizado en 'Herrera en COPE'. Es el sector de la hostelería.

"Es una realidad, tenemos que hacer un esfuerzo desde la patronal y desde hostelería de España. Hay que pensar que este sector sigue creciendo y está creando empleo. No es que falten trabajadores, es que faltan trabajadores cualificados. Ya no vale contratar a alguien y formarle, no tenemos tiempo. Por eso necesitamos ya personal cualificado. Antes contratábamos a gente de España y ese proceso era más rápido, pero ahora ya no es así. Por eso necesitamos personal cualificado", ha explicado José Luis Álvarez Almeida, presidente de hostelería de España.

Además, añadía que los frutos de las escuelas de hostelería "siguen estando ahí, pero cada vez tenemos menos alumnos por esa falta de la política del esfuerzo. Estamos más metidos en las ayudas, en ofrecer a los jóvenes que la vida es ocio, que hay que disfrutar".