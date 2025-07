El sector que pone en peligro la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz: subida de precios en un producto muy consumido

escucha la entrevista completa Jose Luis Álvarez Almeida, presidente de hostelería de España La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

La reducción de la jornada laboral tendrá que esperar, al menos, hasta después de verano. El proyecto liderado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no entrará en el pleno extraordinario que se celebra este martes, 22 de julio, antes del parón estival.

Sin embargo, el cambio a 37 horas y media semanales tiene en vilo a múltiples sectores, como la hostelería, donde temen que la medida perjudique su actividad en nuestro país.

El presidente de Hostelería de España, Jose Luis Álvarez Almeida, ha pasado este lunes por 'Herrera en COPE' para mostrar la preocupación del sector ante la reducción de la jornada laboral, además de explicar cómo afrontan el verano y la falta de personal cualificado.

En primer lugar, ha criticado la reforma de Yolanda Díaz y cómo perjudica a su sector: "Estamos ante un buen verano, pero estamos viendo como parece que este gobierno no quiere ayudar al sector. Este gobierno no se está dando cuenta de que quieren matar a la gallina de los huevos de oro".

Y es que, según explica, la reducción de la jornada laboral en la hostelería va a terminar recayendo sobre el consumidor: "O cerramos las horas que no nos permiten hacer o tenemos que contratar más gente que en estos momentos, con los retos y dificultades que tiene el sector, es casi imposible.

Va a afectar a la rentabilidad, a la competitividad y va a afectar a los precios, no nos engañemos. Va a tener unos costes que no va a pagar ni el Gobierno ni los trabajadores, lo pagará la sociedad".

Además, denuncia que no se han tenido en cuenta otras demandas hechas por los hosteleros en sus reuniones con los sindicatos, como la posibilidad de que haya más días de descanso o un aumento de los sueldos.

Por otro lado, se ha referido a la falta de trabajadores cualificados y a cómo deben incentivarles desde dentro: "Es una realidad, tenemos que hacer un esfuerzo desde la patronal y desde hostelería de España. Hay que pensar que este sector sigue creciendo y está creando empleo.

No es que falten trabajadores, es que faltan trabajadores cualificados. Ya no vale contratar a alguien y formarle, no tenemos tiempo. Por eso necesitamos ya personal cualificado. Antes contratábamos a gente de España y ese proceso era más rápido, pero ahora ya no es así. Por eso necesitamos personal cualificado".

En cuanto a las escuelas de hostelería de nuestro país, de donde podrían salir trabajadores jóvenes, Álvarez Almeida explica que "siguen estando ahí, pero cada vez tenemos menos alumnos por esa falta de la política del esfuerzo. Estamos más metidos en las ayudas, en ofrecer a los jóvenes que la vida es ocio, que hay que disfrutar".

Por último, ha puesto en valor la importancia del sector: "Lo fácil es criticar. En 2024 nuestros salarios aumentaron, es un sector que sigue creando empleo, el que más lo hace en España. Si crecemos es porque el salario es justo. Hay casos de abuso, pero tenemos que erradicarlos.