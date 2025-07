Miguel Rico avisa sobre la venta importante que puede hacer el Barça y Gonzalo Miró lo pide para el Atlético

El FC Barcelona sigue agitando el mercado de fichajes a escasos días de iniciar su gira asiática. A la incorporación ya confirmada del guardameta Joan García, procedente del Espanyol, se suma ahora la llegada de Marcus Rashford, que este domingo por la noche aterrizó en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de El Prat para cerrar su cesión con el club azulgrana.

Más sobre el FC Barcelona Marcus Rashford ya está en Barcelona

Sin embargo, en el entorno culé se habla más de posibles salidas que de entradas. En el programa Tiempo de Juego, el periodista Miguel Rico ha puesto sobre la mesa una posibilidad que, si bien suena arriesgada, empieza a cobrar forma: la venta de Fermín López.

“Yo siempre he creído que el Barça hará una venta importante este verano. Ahora, ¿cuál? No sé. Yo hace muchos meses tuve la pedrada de Fermín y me consta que ha habido intereses”, afirmaba Rico en la tertulia.

"Que se venga al Atleti"

La opción de que Fermín López cambie el Camp Nou por el Cívitas Metropolitano fue respaldada de inmediato por los contertulios. Luis Munilla fue el primero en señalar a Gonzalo Miró, quien no dudó en expresar su deseo:

“Que se venga al Atleti”, dijo el colaborador de manera contundente.

Alamy Stock Photo Fermín López (FC Barcelona) celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de La Liga EA Sports entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estate Olimpic Lluis Companys el 18 de mayo de 2025 en Barcelona.

Juan Gato añadió que “al Atlético le gusta” el centrocampista, algo que no sorprende si se tiene en cuenta el perfil competitivo y versátil del jugador onubense, una de las revelaciones del Barça en la última temporada.

“A mí me encanta. Si yo fuera entrenador del Barça, jugaría siempre. Bueno, no sería siempre titular, pero todos los partidos jugaría él”, remató Miguel Rico, destacando el potencial del futbolista.

Arabia, la Premier... y el Atleti

El futuro de Fermín no solo interesa en la capital española. Según Rico, equipos de la Premier League ya se habrían acercado al entorno del jugador, y desde Arabia Saudí estaban dispuestos a presentar “una oferta sideral”.

“Yo creo que se la habrán hecho, pero ahí no ha querido ir”, comentó el periodista, dejando claro que la voluntad del jugador ha sido clave hasta ahora para mantenerse en el Barça.

Alamy Stock Photo Fermín López del FC Barcelona celebra un gol durante el partido de LaLiga entre el RCD Espanyol de Barcelona y el FC Barcelona en el RCDE Stadium

No obstante, el contexto ha cambiado. La cesión de Rashford, con opción de compra por 30 millones de euros, podría condicionar los minutos y el protagonismo de Fermín en el esquema de Hansi Flick. Además, el club sigue necesitado de recursos para cerrar inscripciones y fichajes.

¿Palancas o ventas?

Desde dentro del club, se transmite tranquilidad.

“A mí cuando pregunto me dicen que no necesitan hacer una gran venta”, explicó Rico.

Pero acto seguido matizó:

“Deben estar seguros que ahora con esa palanca de publicidad de la República Democrática del Congo, que por lo visto son unos 40 millones, pues ya tendrán otro agujerito ahí para inscribir a alguien más”.

Una situación económica endeble que hace que, a pesar de los mensajes oficiales, las ventas importantes sigan encima de la mesa. Y Fermín López, por juventud, proyección y valor de mercado, encaja perfectamente en ese perfil.

El calendario aprieta

Con Marcus Rashford ya en Barcelona y a punto de ser presentado oficialmente, el Barça tiene previsto partir este jueves hacia su gira asiática por Japón y Corea, donde disputará tres amistosos ante el Vissel Kobe (27 de julio), el Seoul FC (31 de julio) y el Daegu FC (4 de agosto). La configuración definitiva de la plantilla deberá acelerarse antes de esos compromisos internacionales.

Y mientras tanto, en los micrófonos de la radio, ya hay quien pide que Fermín López cambie de escudo.

“Muy perfil Simeone”, dijo Luis Munilla.

“Por eso”, respondió Gonzalo Miró.

Habrá que estar atentos.