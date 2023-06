La razón por la que no puedes dormir antes de hacer un viaje: el secreto está en controlar estas dos hormonas

Gracias al sueño nos reponemos del desgaste físico y mental que conlleva nuestra actividad diaria. De hecho, dormir es tan importante que en, condiciones normales, pasamos un tercio del día en la cama. Cuando tenemos problemas para dormir de forma recurrente, nuestro estado físico, cognitivo y anímico se verán afectados de forma negativa. Su origen es muy variado. En ocasiones, aparecen como efecto de otras enfermedades y otras, constituyen factores de riesgo que favorecen la aparición de otras patologías. Seguro que te ha pasado en las horas anteriores a hacer un viaje y te ha frustrado mucho.

Durante horas y sin pegar ojo: el problema de sueño que puedes estar sufriendo sin saberlo Son muchos los expertos que concluyen que pasa en más parte de la población de lo que parece y te contamos cómo evitarlo





Para la mayoría de los adultos, se recomienda un promedio de al menos siete horas de sueño cada noche. Pero su edad, la etapa de vida, la vida familiar, la vida laboral y el estrés pueden afectar el sueño. Las personas pueden describir los problemas para dormir como tener insomnio o privación del sueño. No obstante, hay medidas que pueden ayudar. Es importante recordar que cada persona es diferente, pero es clave para tener buena salud física y mental, y para nuestro estado de ánimo y bienestar. Tener una buena rutina e higiene del sueño es importante.

Estos son solo algunos de los factores que pueden influir en la cantidad y calidad de nuestro sueño, pero hay otros como esa tensión antes de un viaje. Sea cual sea el motivo que te lleva a coger un avión o un tren, seguro que si alguna vez te ha tocado madrugar para ir a la estación, en realidad, no has dormido nada. Este fenómeno se conoce como cuenta regresiva. Tiene sentido, ¿no? Estás pensando en el tiempo que tienes para descansar, te preocupa no despertarte a tiempo o que se te olvide algo. La emoción, la ansiedad o el estrés, o todas a la vez, pueden afectar.

Lo que debes hacer para poder dormir bien en esas noches

Para evitar que esto ocurra o revertir el problema una vez instaurado, la respuesta está en unas hormonas conocidas como cortisol y adrenalina. De todas formas, para los problemas de insomnio más cronificados y complejos, puede ser necesaria la ayuda de un profesional de la salud mental que evalúe nuestro sueño y los factores que puedan estar afectándolo para proponernos un tratamiento adecuado a nuestra situación. En cualquier caso, debes saber que cuando los niveles de estas se elevan en nuestro cuerpo, el ritmo cardíaco tiene a aumentar, por eso no puedes dormir tan bien.

Según una investigación reciente, esto es habitual cuando estás estresado o emocionado. Es en esas situaciones cuando tu cuerpo crea más cortisol y adrenalina, también conocida como epinefrina. Si esto sucede por la noche, se convierte en falta de sueño e incapacidad de permanecer dormido. El hecho de pensar en tantos supuestos requiere de concentración y solo te puedes concentrar si estás despierto. Por eso, lo primero que hay que hacer es asegurarse de ir a la cama a la hora habitual y no irte a la cama con una lista de cosas aún por hacer.

