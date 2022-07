¿Cuáles son los problemas de no tener un 'sueño reparador'?

Las altas temperaturas han provocado en numerosas personas algunos problemas en cadena. Y es que, seguro que tú también has dicho en estos días: "Con este calor, es imposible dormir". Las noches tropicales que han hecho estos días por culpa de la ola de calor ha puesto muy complicado dormir bien. Lo peor de todo es que los efectos de un mal sueño pueden llegar a resultar muy negativos. Principalmente, el llamado 'sueño reparador' no consigue efectuarse y cada día nos cuesta afrontar más nuestras jornadas laborales. Este proceso consigue que tu cuerpo entre en un proceso de mantenimiento y pueda reparar dolencias internas, pero, sobre todo, estar recuperado físicamente. Por ello, cada vez más resulta importante lograr la manera de poder dormir bien. Al menos las 7-8 horas diarias para poder estar completamente descansado.

En las últimas semanas, se ha descubierto la importancia de este proceso de mantenimiento que realiza nuestro cuerpo por las noches. Y es que la falta de sueño puede provocar numerosos problemas. Uno de los principales es que no descanses bien y, por tanto, te levantes más cansado de como te acostaste. La inflamación de la homeostasis es otro problema generado por esta situación. Este sistema de nuestro cuerpo es quien controla el equilibrio y cuando sufre hace que tengamos mareas intensos sin poder levantarnos de la cama. Aunque otro de las consecuencias que tiene la falta de sueño, y que tiene relación con la actualidad, es que las vacunas se vuelven menos efectivas. Esto sobre todo se da en las personas que inician su proceso de vacunación.

Para los deportistas, el sueño también es un factor importante para poder estar en forma. No solo basta con las 2-3 horas diarias en el gimnasio, comer sano y tomarse los batidos de proteína. Las consecuencias de no dormir bien o las horas correspondientes generan un mayor riesgo de obesidad. Por si fuera poco, las apariciones de diabetes tipo 2 en personas que no tienen problemas de peso parecen estar relacionadas con este mismo problema.

El hipotálamo, pieza fundamental en este problema

El calor afecta positiva y negativamente. Cuanto más luz solar obtengamos mejor serotonina obtendremos y, por ende, estaremos más contentos y energéticos. No obstante, si las temperaturas superan los 40 grados, el hipotálamo se verá afectado hasta tal punto en el que podría no funcionar correctamente. Esta parte del cuerpo controla la temperatura de nuestro cuerpo y lo adapta a las condiciones climáticas. Por eso, si no nos protegemos ante las altas temperaturas, nuestro cuerpo podría no ayudarnos lo suficiente para evitar un problema mayor.

Las bebidas frías suelen ser una solución para controlar esta situación. Además de mantener hidratado el cuerpo, bajamos la temperatura de nuestro cuerpo. Eso sí, cuidado con lo frío que esté, porque nuestro cerebro podría sufrir si recibe un cambio drástico de temperatura. De ahí que, por ejemplo, nos duele la cabeza cuando tomamos un buen trago de limonada.