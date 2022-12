Esto es lo que le pasa a tu cuerpo tras una noche sin dormir: "Hay estudios que aseguran que crece un 30%"

La psicóloga Aurora García Moreno explicaba este martes en La Linterna qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos una noche sin dormir, apuntando que hay un aspecto de la personalidad que aumenta hasta en un 30% en estos casos, según un estudio. Además, la especialista aclara en COPE cuáles son las consecuencias de una bajada en las horas de sueño de manera continuada y cómo afecta en nuestro día a día además de nuestro aspecto físico.

Y es que este martes hemos hablado en La Linterna de trastornos del sueño. En España más de cuatro millones de personas lo padecen. Y más de 12 se despiertan con la sensación de no haber descansado. Nieves sufre estos problemas desde hace años. Ahora mismo tiene 60. No recuerda cuándo comenzaron pero sí que al principio no lo veía como un gran inconveniente.

“Miro hacia atrás y es verdad que tenía un sueño ligero, me despertaba varias veces, pero como veía que no me afectaba en mi vida cotidiana no le daba importancia”, explica en los micrófonos de La Linterna. Recuerda que con la pandemia, todo se agravó. Tuvimos que vivir muchos meses encerrados en casa, sin ver a nuestras familias y con el miedo a contagiarnos. Una preocupación más que dificultaba el descanso:

“Cuando comienza el Covid empieza mi pesadilla, ahí noto la ausencia del sueño. Pasan los minutos, las horas y yo cada vez me angustiaba más”, concluye.









Cómo solucionó Nieves sus problemas de sueño



Solo un tercio de los afectados por la falta de sueño buscan ayuda profesional y la mayoría recurre a remedios caseros o la automedicación para poder descansar por la noche. En este caso, Nieves acudió a su médico, le contó la situación por la que estaba pasando, y le dio medicación: “Le conté la situación a mi médico y me recetó una pastilla que estoy tomando desde hace dos años largos y sí que ha cambiado sustancialmente la calidad de mi sueño, estoy más concentrada, y tengo un equilibrio que antes no tenía”, cuenta en COPE.

Además, el 25% de la población infantil tiene dificultades para mantener el sueño. Pero da igual la edad que tengamos, el insomnio puede afectar a personas de cualquier edad. Paula tiene 25 años y hace uno empezó a notar que no descansaba y que le costaba dormir del tirón, como explica en el programa: “Al principio eran días sueltos, así que lo achaqué al estrés del trabajo, pero cada vez fue más habitual, me costaba conciliar el sueño y me daban las tantas despiertas”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Paula probó de todo para poder descansar, pero nada le funcionó: “Empecé a tomar infusiones naturales como valeriana, hacía ejercicios de relajación e intentaba dejar el móvil horas antes de dormir, pero nada funcionaba. Así que fui al médico y me diagnosticaron trastorno del sueño”.









Qué le pasa a nuestro cuerpo si estamos un día sin dormir



Por todos estos casos la psicóloga de cabecera de La Linterna, Aurora García Moreno, ha aclarado los casos tanto de Nieves como de Paula, explicando qué le pasa a una persona que está un día sin dormir y qué aspecto crece en un 30%, según estudios: “Se sabe que la tolerancia al estrés tiene bastante que ver con los hábitos del sueño. Hay estudios que establecen que una noche sin dormir puede provocar un aumento de un 30% en los niveles de ansiedad”, explica.

“La falta de sueño nos hace más vulnerables a los problemas del día a día y puede dificultar las relaciones sociales: intolerancia, agresividad, insensibilidad... Lo que puede derivar en problemas de ánimo o ansiedad”, concluye.









También ha explicado su caso en La Linterna Diego, que tiene 23 años y trabaja por la noche: “Me cuesta mucho dormir cuando voy a la cama y, cuando por fin lo consigo, me despierto varias veces en la noche, nunca tengo un sueño reparador”. Así, Aurora García Moreno ha recordado que el insomnio, a la larga, “puede derivar en alucinaciones y problemas cardíacos, así como menor productividad en el trabajo o incluso una depresión mayor”.