¿Tienes problemas de sueño? Esta es la técnica de un experto de Harvard para dormir en menos de un minuto

Tal y como publican expertos de la Sociedad Española de Neurología, alrededor del 38% de los adultos españoles sufre algún tipo de insomnio. Algo así le sucede a las personas mayores, que cuentan con una mayor dificultad para dormir por los cambios fisiológicos propios de la edad y a otros factores. Y no solamente eso, sino que los mayores es muy extraño que lleguen a alcanzar la misma calidad de sueño que los más jóvenes.

El doctor Andrew Weil, pionero en la demoninada "medicina integral", ha desarrollado un método que aspira a acabar con todos los problemas: es la denominada técnica de respiración 4-7-8. Está inspirada en las enseñanzas de yoga y el investigador lo califica como un "tranquilizante natural del sistema nervioso", según informa el portal dedicado a la salud mental y física llamado Heathline. Además, el resto de colaboradores que han trabajado con Weil aseguran que es una técnica muy útil para relajar la musculatura y calmar los nervios.





La técnica se elabora así: primero, colocamos la punta de la lengua en el paladar superior. Inmediatamente después, separamos los labios y espiramos todo el aire que podamos. Tras cerrar los labios de nuevo, inspiramos lentamente durante cuatro segundos. Por último, aguantamos la respiración durante siete segundos y espiramos durante ocho segundos.

Según cuenta el investigador que encabeza este estudio, no se deben hacer más de cuatro repeticiones pues puede resultar un tanto difícil para una persona que no esté acostumbrada. No obstante, el facultativo asegura que, tras unas noches de práctica, pueden aumentarse las repeticiones hasta las ocho o nueve, en función de las necesidades de cada persona.

En cualquier caso, cabe recordar que este método no es infalible ni es una cura para los casos más graves de falta de sueño. Por eso, siempre se recomienda acudir al especialista de confianza para que nos adapte el tratamiento a nuestra necesidad individual.

¿Cómo podría conseguir levantarme de la cama con mayor facilidad?

¿A quién no le cuesta despertarse y salir de la cama? No es raro tener la sensación de que nuestro cerebro sigue dormido hasta el mediodía, dado que a la mayoría de las personas les cuesta levantarse por la mañana. Por lo que es seguro que alguna vez hayas pospuesto la alarma más de una vez.





Sin embargo, hacer esto no es una buena idea. Según el experto en sueño, Martin Seeley, "con 5 o 10 minutos de sueño, el cuerpo solo tiene tiempo de entrar en la fase de 'sueño ligero' antes de llegar a la fase de sueño profundo, también conocida como REM". Esto lo que provoca, al despertarnos, es que nuestro cuerpo entre en modo de lucha o huida, aumentando la tensión sanguínea y el ritmo cardíaco. Por lo que nada más empezar el día ya nos sentimos estresados.

Según el profesor en el departamento de psiquiatría de la Universidad de Standford e investigador del sueño, Seiji Nishino, una de las claves para lograr un sueño reparador es potenciando la calidad del sueño. Para ello recomienda tomar un baño de agua caliente unos 90 minutos antes de ir a la cama. Esto lo que hace es aumentar la temperatura corporal, que luego se irá ajustando para adaptarse a nuestro ciclo de sueño.