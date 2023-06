Durante horas y sin pegar ojo: el problema de sueño que puedes estar sufriendo sin saberlo

Seguro que alguna vez te ha pasado que sientes que no duermes del todo bien y que, cuando consigues echar una cabezadita unas horas, no descansas del todo bien. El insomnio o cualquier otro trastorno de sueño te hace estar cada vez peor, y no encuentras la solución perfecta para dormir y tener un sueño reparador.

Ya sabes que aqui en COPE te intentamos dar algún consejo de mano de expertos para que puedas conseguir ese ansiado descanso, pero hoy venimos a contarte algo que seguro que te ha pasado pero que no sabías identificar. Y es que, alguna vez seguro que te ha ocurrido que te despiertas pero sigues durante bastantes horas somnolientos, muy lentos en lo que se refiere a agilidad mental y bastante desorientados.

En otras palabras, que sigues dormido a pesar de estar despierto. Esto es lo que se conoce como inercia del sueño, y es un trastorno en la que afecta a la regulación del sueño. Un trastorno que provoca, entre otras cosas, cuando nos despertamos por la noche, luego nos cuesta volver a dormirnos.

Pero, ¿cómo nos afecta? Pues lo cierto es que según los estudios, solo tiene efecto en la velocidad de reacción y en la precisión de los movimientos. Por eso, los expertos concluyen en que hay diferentes formas de espabilarte y salir de esa inercia, aparte de dormir bien durante la noche, está el de evitar que las siestas sean muy largas, menos de 30 minutos si puede ser.

Entre otras cosas, puedes aumentar el ejercicio físico o eviar la cafeína.

Una técnica infalible para dormir mejor

Ya te lo contamos en COPE. Solo 3 de cada 10 españoles califican su sueño como excelente, según una encuesta de la Sociedad Española del sueño. Los españoles solemos dormir alrededor de menos de 7 horas diarias, mientras que lo recomendable es dormir entre 7 y 9 horas. Sin embargo, hay hábitos que rompen con esta dinámica, como mirar el móvil antes de acostarse. Por ello, el doctor Carlos Egea, experto en sueño, ha explicado en ‘Herrera en COPE’ los trucos para conciliar mejor el sueño. Descúbrelos en el siguiente audio.

Alberto Herrera comenzó su entrevista a Carlos Egea con una pregunta típica a la par que acertada: “¿Cuántas horas ha dormido usted anoche?”, a lo que el Presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño le ha contestado diciendo que “he dormido hoy mis 7 horas. Para mí dormir es una facultad que me hace que durante el día tenga todos mis sentidos puestos”.

Cómo poner en práctica algunos consejos para dormir mejor

Seguro que has escuchado muchísimas veces que hay algunos consejos que debes tener en cuenta para intentar dormir, y te llegas a frustrar porque no concilias el sueño a pesar de poner esos consejos en práctica. ¿Cómo podemos hacerlos bien sin necesidad de levantarte cada cinco minutos?

Pues aquí te dejamos unos consejos que puedes poner en práctica y que te pueden ser muy útiles, échale un vistazo aquí, en este vídeo.