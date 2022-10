Qué síntomas tiene una infección por Helicobacter pylori, la bacteria que afecta a la mitad de los españoles

Helicobacter Pylori es una bacteria que afecta a una parte muy importante de la población española. Habita en el estómago y, en muchos casos, no se es consciente de que se padece, ya que no presenta síntomas. Sin embargo, se trata de una bacteria que puede peligrosa y generarnos bastantes problemas de salud. Además, no solo afecta a la población española, sino que su amenaza está presente en muchos otros países, sobre todo en aquellos con peores condiciones sanitarias.

Según recoge la 'IV Conferencia Española de Consenso sobre el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori', dicha bacteria "afecta aproximadamente al 50% de la población" de nuestro país y "es causante de la gastritis crónica, la úlcera péptica y el cáncer gástrico", entre otras enfermedades.

El alimento con fama de saludable que en realidad es dañino para el páncreas: un clásico de la cocina española Un estudio publicado en una revista científica vincula este alimento con la aparición de diabetes de tipo 2 Redacción Digital 05 oct 2022 - 17:06

"No existe un único tratamiento óptimo para tratar la infección. Durante décadas, la triple terapia que combina inhibidores de la bomba de protones (IBP), amoxicilina y claritromicina durante 7 o 10 días ha sido el tratamiento de elección. No obstante, en los últimos años este tratamiento ha obtenido unas tasas de erradicación subóptimas debido a un aumento de las resistencias bacterianas, especialmente la claritromicina", como se explica en la actualización en el manejo de la infección.

¿Cómo se produce la infección por Helicobacter Pylori? Estamos ante una bacteria que ataca nuestro estómago y que normalmente se transmite de una persona a otra por tres focos principales. Puede ser por contacto directo por saliva, a través del vómito o mediante las heces, aunque también puede contagiarse por alimentos o agua si estos están contaminados.





Cuáles son los factores de riesgo

Se trata de una infección que es habitual contraer durante la infancia, por lo que los factores de riesgo se relacionan con esta etapa de nuestra vida, como explican desde 'Mayo Clinic'. Por un lado, está el hecho de vivir "en condiciones de hacinamiento", y es que el hecho de convivir con muchas personas podría aumentar el riesgo de esta infección.

Por otro lado, el agua potable, y limpia, es esencial, para evitar la propagación de esta bacteria. Además, la diferencia entre países desarrollados y aquellos que están en vías de desarrollo es muy notable, ya que las condiciones de vida son más insalubres en el segundo caso. Por último, y aunque pueda resultar evidente, si vives con alguien que tiene la bacteria, puedes contagiarte con más facilidad.

Pese a que en muchos casos no se presentan síntomas, cuando estos sí aparecen están vinculados a una gastritis o una úlcera péptica. Pueden darse casos de pérdida de peso involuntaria o de apetito, hinchazón, dolor de estómago o ardor en el mismo, así como náuseas. En cualquiera de estos casos, se debe acudir al médico, para que te realice las pruebas necesarias para la posible detección del Helicobacter Pylori.