Resistencia bacteriana: ¿Debo dejar de tomar antibióticos cuando ya me encuentro bien?

Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones que provocan las bacterias. Es decir, un médico puede recetarte antibióticos para tratar una amigdalitis o una neumonía, por ejemplo. Eso sí, hay que consumirlos en su justa medida y bajo receta médica, puesto que un consumo abusivo de este medicamento puede provocar la llamada resistencia bacteriana.

Esta se produce cuando la bacteria es capaz de sobrevivir y crecer en presencia del fármaco. Es decir, la bacteria muta. Y al hacerlo, adquiere más fuerza y continúa causando la infección. “Las bacterias son capaces de desarrollar encimas que neutralizan la acción de los antibióticos, así como también son capaces de generar mutaciones genéticas y son capaces de hacerse resistentes a los antibióticos”, explica el doctor Antonio Muñoz.

La resistencia bacteriana a los antibióticos es una de las principales amenazas de la medicina moderna, así como uno de los principales problemas para la salud pública. Según el informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria publicado a principios de 2017, en nuestro continente 25.000 personas fallecen cada año a causa de esa resistencia de las bacterias. Por ello, el doctor Muñoz advierte de que “el paciente debe hacer un uso correcto del antibiótico”. De lo contrario, la resistencia al fármaco cada vez será mayor y habrá que buscar “nuevas formas de antibióticos para eliminar los agentes patógenos”.

¿CUÁNDO DEJAR LOS ANTIBIÓTICOS?

Es muy importante que el fármaco se ingiera siempre “bajo prescripción médica”. Según el tipo de infección a tratar, el doctor recetará al paciente un tiempo determinado para el tratamiento. Por poner algunos ejemplos, en el caso de las infecciones de riñón, los especialistas suelen recomendar unos 14 días. O diez días para las infecciones en las amígdalas.

Pero, en caso de que el paciente ya se encuentre bien aunque no haya completado los días de tratamiento prescritos por el profesional médico, ¿puede dejar de tomar el antibiótico? El doctor Muñoz tiene clara la respuesta: “no, hay que usarlo el tiempo que el médico indique”. Igual que el paciente no puede decidir tomarlo sin receta médica, tampoco puede “decidir cuándo deja” de hacerlo. Si no sigue las indicaciones médicas, “puede inducir que no se cure la enfermedad para la cual ha sido pautado el tratamiento y que la bacteria se desarrolle con más fuerza”. De hecho, durante la Semana Mundial de la Concienciación sobre el Uso de Antibióticos de hace cuatro años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó “que siempre se complete el tratamiento” aunque el paciente se encuentre mejor.