El pronóstico de Jorge Rey que anticipa "una fuerza extraordinaria" con el tiempo de esta semana: "Más cerca"

Jorge Rey es un joven que saltó a la fama por la predicción que realizó de la borrasca Filomena. Lo particular es que emplea el método tradicional de las cabañuelas, que sirve para predecir el clima en los próximos 12 meses del año. Lo que hace es observar el comportamiento de las condiciones meteorológicas de los doce primeros días de enero. Ahora, ha vuelto a saltar a la primera línea mediática tras vaticinar el tiempo que hará esta misma semana. En su último vídeo, traslada las novedades de un invierno que "está cogiendo una fuerza extraordinaria".

En enero de 2021, la borrasca azotó Madrid y otros puntos del país. Un fenómeno meteorológico que predijo este pastor de su pueblo de Burgos con una práctica que se empleaba antiguamente y que no tiene rigor científico. Consiste en observar las variaciones atmosféricas en los primeros días de enero y de agosto y eso le permite pronosticar el tiempo que hará durante los próximos meses. Por eso, el debate se ha generado por las diferencias. Pero eso no quiere decir que sean infalibles. Es por lo que desde entidades como la AEMET explican que no hay manera de predecir fenómenos meteorológicos de este tipo así.

"Una fuerza extraordinaria"

No sabemos si llegará al punto al que llegó Filomena, pero el paso de una bestia del Este que ha alcanzado un récord que ya ha posado su nevado manto por otros países de Europa, junto con temperaturas gélidas. Por eso, Jorge Rey habla de un "comportamiento extraordinario de la naturaleza" que anticipa "la llegada de un frío intenso estaría entonces más cerca aún". El joven meteorólogo añade que en España se han visto imágenes extraordinarias de diluvios en algunas zonas del país. Son estas situaciones las que le hacen presagiar el cambio en el tiempo de esta semana.

Ese término de la bestia del Este se engendró con la gran ola de frío que asoló varias partes de Europa en el pasado año 2018 y que dejó decenas de muertos a su paso, miles de carreteras cortadas y colegios cerrados. De hecho, el propio burgalés ha definido este fenómeno como el "temporal más fuerte de los últimos 145 años". Rey asegura que "el invierno aún no ha empezado": "La llegada de temperaturas de casi -20 °C unido a las nevadas de medio metro en la capital rusa nos dejan un gran augurio del invierno que tenemos por delante".

"Más cerca"

"Recientemente, hablábamos de la llegada de humedad durante la época de las Navidades", apunta el burgalés, por ello, se pregunta si "coincidirá esta humedad con la llegada de frío a España". Y es que, según Rey, vienen más lluvias y nevadas. El joven hombre del tiempo Jorge Rey lleva tiempo avisando de que este invierno será más riguroso de lo que nos pensamos al haber tenido un verano y un otoño tan calurosos. Por eso, echando una mirada a las últimas nevadas en Europa, afirma tajante: "La que se está armando".





En un nuevo vídeo publicado, Jorge Rey asegura que esta semana habrá "nuevos frentes" con lluvias y nevadas. Debido a este nuevo temporal, el miércoles y el jueves bajarán las temperaturas "unos 3º en amplias zonas del territorio". Además, durante estos dos días habrá un periodo de "inestabilidad en la zona cantábrica" con "más lluvia y más nieve en montañas altas del norte y centro peninsular". El fin de semana será "seco" según recoge, que también advierte de que las temperaturas volverán a bajar, anticipando la llegada de las "heladas".