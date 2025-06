Marián Mouriño, en El Partidazo de COPE: "Gabri Veiga tiene ganas de volver al Celta"

Juanma Castaño entrevistó a la presidenta del Celta, Marián Mouriño, que nos contó cómo llegó a ese cargo: “En mi casa siempre se ha visto al Celta. Mi primer recuerdo del Celta no me acuerdo porque siempre lo teníamos puesto de por vida. Me considero una presidenta cercana, que trabaja mucho, presidenta ejecutiva, y trabajo mucho en equipo. Elegí a un Consejo de Administración que me pueda ayudar en este reto, me quedé con directivos que ya había y elegí a otros que entendieran nuestro proyecto”.

Marian Mouriño | Las entrevistas de Juanma Castaño Entrevistas de Juanma Castaño Escuchar

Sobre cómo fue la sucesión de su padre, Carlos Mouriño, Marián contó lo difícil que fue para él: “Fue un proceso de sucesión planificado con tiempo en la familia. Cuando volví a España hace unos años, ya sabía que mi padre a los 80 años dejaría la presidencia. El Celta es parte de su vida, le costó dar un paso a un lado y después se hizo a la idea y comparte con mucho orgullo lo que está pasando en el Celta”.

Juanma Castaño le preguntó cómo y quién decidió que fuera Claudio Giráldez el entrenador del equipo: “Giráldez es más una circunstancia. Siempre pensamos que seería un entrenador para el primer equipo pero firmamos a Benítez y él sabía que no llegaría su momento hasta más tarde. Con Benítez no salieron las cosas, y cuando él no era el proyecto, sabíamos que Claudio sí lo era”. Sobre el futuro de Iago Aspas y Borja Iglesias, cedido por el Betis, Marián dijo que “Iago estará el tiempo que quiera. Borja nos ha ganado como jugador y como persona, pero es jugador del Betis y ver qué espera el Betis de él, y tanto el jugador como Claudio quieren que se quede. Dejo a mi director deportivo con las negociaciones, y cuando haya que dar el último empujón me meto yo. Suelo negociar, se me da bien. Más que tacaña, me gusta cuidar el dinero. Nunca pago por algo que no lo vale”.

EFE Iago Aspas celebra el 1-2 del Celta contra el Getafe.

Durante los años pasados, el Celta ha tenido muchos problemas con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, pero la presidenta reconoció que la relación es muy buena, al igual que con el presidente de la RFEF, Rafael Louzán: “La situación con el alcalde es buena, recuperamos esa relación institucional, creo que él también quería recuperarla y se han podido hacer cosas que no se podían hacer antes. A Louzán le conozco desde hace años y tenemos una relación estupenda. El alcalde apuesta fuerte por que Vigo sea sede del Mundial y que se aclare por qué Vigo salió de la lista. No habrá problemas para que se juegue la Europa League en Vigo. En mi casa vemos fútbol a todas horas”.

Uno de los sueños que tienen muchos de los seguidores del Celta es el regreso de Gabri Veiga, del que Marián dijo que “siempre hablamos con él, tiene ganas de volver al Celta. Hay que cumplir los tiempos y los contratos que tiene, y hay una constante conversación con él”.

Por último, Juanma Castaño preguntó a la presidenta del Celta con quién se lo pasa mejor en la cena de los clubes: “Con el Atlético tenemos una relación muy cercana. Laporta es encantador, es un gran anfitrión y Florentino tiene esas buenas conversaciones. Con los directivos del Atlético nos reimos mucho. Florentino me dijo que estuviera tranquila. Tienes que asimilar el momento palco, es complicado”.